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Сургутскому кампусу «Школы 21» исполнилось два года. Образовательный проект в регионе реализует Сбер при поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. За это время более 11 000 человек подали заявку на получение востребованной ИТ-профессии.

В честь праздника команда школы организовала мини-конференцию «Идеатон». На ней эксперт — один из первых участников сургутского кампуса — Михаил Кокорин рассказал о кейсах по автоматизации бизнес-процессов в четырех нишах: строительство, косметология, дополнительное образование общественное питание. Слушатели заполнили шаблон технического задания для автоматизации своего бизнеса и после презентовали его. Также гости прошли квест «Кто ты из ИТ?» и посетили ИТ-лекторий от сотрудников Сбера.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

- Два года со дня открытия «Школы 21» в Сургуте - время, которое показало, что в нашем регионе есть множество одарённых молодых людей и большие возможности для роста. Сегодня качественная подготовка специалистов в ИT-отрасли играет важную роль не только в успешности цифровизации ведущих секторов экономики, но и в обеспечении технологического развития региона в целом.

Сейчас в школе 224 участника получают профессию цифрового инженера. 18% из них — девушки. Средний возраст участников — 28 лет. Самому старшему — 50 лет. Участники — жители Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Тюмени, Сыктывкара и Нижневартовска. Они проходят стажировку в крупных компаниях: Сургутнефтегазбанк, Авито, Сбер, Астон, ДСК-1, Наджа.

Ольга Сидорова, директор «Школы 21» в Сургуте:

– Сургутскому кампусу уже два года — это особенный рубеж для всей команды и сообщества, которое мы вместе создаем. За это время мы стали не просто образовательным пространством, а точкой притяжения для всех, кто интересуется цифровыми технологиями. Причем это люди с совершенно разными профессиями: хирурги, повара, курьеры и представители других специальностей. Сургут не в первый раз занимает лидирующее место по цифровизации среди крупных городов России. Приятно осознавать, что участники школы уже вносят свой вклад в развитие региона и сферы цифровых технологий в целом.

Ближайший «бассейн» в сургутском кампусе стартует 19 мая. Подать заявку на обучение можно на сайте школы: https://21-school.ru/

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