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Свыше 30 компаний в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре проходят со Сбером цифровую трансформацию. В различных отраслях региона активно внедряются передовые технологии, чтобы улучшить производительность и конкурентоспособность.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Цифровая трансформация наших клиентов - это не просто внедрение технологий, это создание новой экосистемы, где каждый клиент получает возможность эффективно управлять своими процессами, улучшать качество услуг и ускорять развитие своего бизнеса. Мы стремимся быть надежным партнером на пути к цифровому будущему, помогая нашим клиентам адаптироваться к новым реалиям и раскрывать весь потенциал современных технологий».

Евгений Семьянинов, руководитель проектов по цифровому развитию клиентов Уральского банка Сбербанка:

«Каждая компания, независимо от отрасли, может и должна развивать свою цифровую зрелость. Особенно важно это для сфер, связанных с взаимодействием с клиентами, ведь в эпоху цифровых технологий скорость имеет ключевое значение. Именно в этом состоит главная цель цифровой трансформации — сокращение времени между идеей и получением конечного продукта или услуги».

Одна из миссий Сбера - помогать бизнесу развиваться успешно. Это включает автоматизацию рутинных процессов, предложение стратегических направлений, совместную работу над тактическими вопросами, повышение технологического уровня и эффективности.

Цифровизация способствует росту потенциала компаний благодаря использованию аналитики больших данных и инновационных решений. Сбер также предлагает консалтинговые услуги и оптимизацию стандартных операций для улучшения операционной эффективности. Около четверти проектов цифровой трансформации связаны с разработкой и внедрением продуктов на основе искусственного интеллекта. В 2024 году, используя нейросеть Сбера GigaChat, были запущены многочисленные пилотные проекты, особенно в промышленной и финансовой сферах. Часто это умные ассистенты для сотрудников, которые предоставляют точные ответы на важные вопросы, основываясь на корпоративных знаниях и доступной информации.

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