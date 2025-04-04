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​Уралсиб ввел «режим тишины» на период гнездования сапсанов

Уралсиб на протяжении многих лет бережно заботится о своих крылатых подопечных

​Уралсиб ввел «режим тишины» на период гнездования сапсанов
Фото: Банк Уралсиб

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2 апреля в гнезде соколов-сапсанов, ежегодно прилетающих выводить птенцов на крышу высотного здания Уралсиба в Уфе, появилось первое яйцо. Сапсаны в этом году стали вестниками ранней весны, прилетев на две недели раньше, чем обычно. Сотрудники банка очень радовались их раннему прилету, но были вынуждены отложить все работы по замене вывесок на здании, которые планировались в рамках ребрендинга. Непривычный шум, присутствие людей и подъемных механизмов – могут спугнуть птиц, поэтому все работы на фасаде здания перенесены на период, когда птенцы надежно «встанут на крыло». Видимо, основному уфимскому офису придется подождать красивую вывеску в новом корпоративном стиле примерно до середины лета.

Соколиная пара прилетела в этом году в другом составе. Мы так много заботились о самке сапсана в прошлом году, что не могли бы не узнать ее. Орнитолог, председатель Башкирского отделения Союза охраны птиц России Эльза Габбасова подтверждает наши догадки: «В прошлом году самка прилетела с серьезной травмой лапки. Такая травма, даже при успешном заживлении, неизбежно оставляет следы, как минимум, в виде хромоты. Однако сейчас у самки полностью отсутствуют видимые повреждения. Поведение пары в начале сезона также указывало на недавнее формирование отношений. Первоначально была определенная сдержанность в общении, что характерно для только что сформировавшихся пар. Тем не менее, самец проявил понимание и терпение, в итоге сумев завоевать расположение самки».

Соколы гнездятся на крыше банка в Уфе уже около 20 лет, а с 2019 года банк ведет традиционную ежегодную онлайн-трансляцию жизни семейства сапсанов в период появления и развития птенцов. Специалисты Уралсиба ведут организационную и техническую поддержку онлайн-трансляции, контроль и передачу данных ученым-орнитологам из Башкирского отделения Союза охраны птиц России, обеспечивая им доступ для фотофиксации и кольцевания птенцов.

Уралсиб на протяжении многих лет бережно заботится о своих крылатых подопечных, следя за комфортными условиями для вывода птенцов: к возвращению соколиного семейства площадка тщательно очищается, обновляется слой насыпи на выступе крыши, проверяется дренаж. В этом году, в рамках программы по обеспечению безопасности птенцов, выступы над гнездовой площадкой были дополнительно оборудованы мягким противоскользящим материалом, что снижает риск падения птенцов.

О том, что и как происходит на крыше банка и почему птицам так нравится это место, рассказано в фильме Галии Гайсиной (орнитолог, участник проекта Атлас птиц Уфы) и группы ученых, который можно посмотреть по ссылке.

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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