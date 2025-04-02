Erid: 2SDnje19LJY

Банк Уралсиб улучшил условия акции для новых бизнес-клиентов «7% кешбэк по бизнес-картам» – с 1 апреля 2025 года срок участия в акции увеличен до 6 месяцев. При этом срок продлен с 3 до 6 месяцев также и для тех клиентов, кто стал участником акции ранее, с 1 февраля 2025 года.

Принять участие в акции просто:

откройте счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и бесплатно оформите к данному счету карту(-ы) для бизнеса;

оплачивайте товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 50 000 рублей в течение календарного месяца;

получите кешбэк до 30 000 рублей за весь период участия в акции на ваш расчетный счет:

– за покупки в топ-категориях кешбэк 7%: авиабилеты и железнодорожные билеты, АЗС, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуд, кафе и рестораны;

– за покупки в остальных категориях – 0,5%.

Кешбэк 7% начисляется в течение 6 календарных месяцев, первый из которых – месяц открытия карточного счета. Выплата кешбэка осуществляется на расчетный счет ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Каждый участник акции может получить кешбэк не более 5000 рублей ежемесячно и только по одному счету, открытому в период проведения акции первым.

Более подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-700-77-16.

Erid: 2SDnje19LJY

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»