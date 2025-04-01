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С 1 апреля Сбер запустил выдачу кредитов по программе «Семейная ипотека на вторичное жильё» на Домклик.

Программа действует в городах с низким уровнем строительства. В Ханты-Мансийском автономном округе она доступна в 12 городах: это Белоярский, Когалым, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Советский, Урай, Югорск.

По условиям программы, клиенты могут приобрести квартиру в доме, возраст которого менее 20 лет и который не признан аварийным. Кроме того, приобрести такую квартиру в рамках программы «Семейная ипотека» можно только один раз.

Льготная ипотека доступна для семей с детьми до шести лет включительно. Заёмщиком может выступать один из родителей — необязательно состоять в браке. Однако важно, чтобы покупатель и продавец не являлись взаимозависимыми лицами согласно Налоговому кодексу РФ, например близкими родственниками (супругами, братьями, сёстрами).

Минимальная ставка по программе составляет от 6%. Максимальная сумма кредита — до 15 млн рублей. Для внесения первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать средства материнского капитала.

Подать заявку можно онлайн на Домклик . Подробности и список регионов, участвующих в программе, доступны в «Журнале».

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