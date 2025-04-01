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По итогам 2024 года фонд вошел в число привлекательных и открытых работодателей, которые, по версии HeadHunter, успешно развивают HR-процессы и имидж компании.

Всего финалистами очередного ежегодного «Рейтинга работодателей России – 2024» стали 1729 компаний из разных отраслей, за которые проголосовали 686 тысяч соискателей.

В категории «Небольшие компании», где трудятся от 100 до 250 человек, отличились две компании из Югры – Ханты-Мансийский НПФ и Глобал Транс. Подробнее ознакомиться с рейтингом работодателей России можно на официальном сайте hh.ru.

Работодателей оценивали на основе анкетирования HR-специалистов, онлайн-опросов сотрудников, проводимых участниками рейтинга, а также опросов соискателей.

«На странице Ханты-Мансийского НПФ, на портале hh.ru, соискатели увидят значок финалиста Рейтинга работодателей России — конкурентное преимущество на рынке труда, подтвержденное сертификатом», — поделилась начальник управления по работе с персоналом АО «Ханты-Мансийский НПФ» Олеся Матвеева.

Ханты-Мансийский НПФ 29 лет работает в области негосударственного пенсионного обеспечения. В нем трудятся более 100 сотрудников. Ознакомиться с открытыми вакансиями можно на сайте фонда.

Erid: 2SDnjdBKtqA

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"