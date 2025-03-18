Доходность от размещения долгосрочных сбережений в Ханты-Мансийский НПФ составила 23,41%

Erid: 2SDnjdfijba

По итогам инвестирования в 2024 году Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд начислил на счета клиентов по Программе долгосрочных сбережений доход.

Доходность от размещения долгосрочных сбережений, отражённая на счетах участников программы, составила 23,41% годовых.

«Ханты-Мансийский НПФ определяет для себя в качестве приоритетов сохранность и стабильный рост накоплений клиентов в долгосрочной перспективе. По итогам 2024 года фонду удалось правильно использовать высокодоходные инструменты, что позволило клиентам по Программе долгосрочных сбережений получить наиболее высокий результат», – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова.

До 1 августа 2025 года участники программы дополнительно получат на свои счета софинансирование от государства. Размер софинансирования будет зависеть от взносов участника программы и от его среднемесячного дохода за 2024 год.

Также участники программы могут получить налоговый вычет. Сумма налога к возврату зависит от размера внесенных взносов и ставки НДФЛ, применяемой к доходам участника. Эти деньги можно вновь отправить на счет, увеличивая общую сумму своих накоплений.

Информация о размере накоплений и начисленном доходе доступна в «Личном кабинете» каждого клиента на сайте hmnpf.ru.

Erid: 2SDnjdfijba

Реклама. ИНН8601999494

АО "Ханты-Манскийский НПФ"