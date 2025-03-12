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«МегаФон» и ПСБ открыли банковские отделения в салонах связи

МегаФон и Промсвязьбанк приступили к реализации проекта по открытию на базе салонов связи оператора дополнительных офисов банка

«МегаФон» и ПСБ открыли банковские отделения в салонах связи
Фото: пресс-служба МегаФона

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МегаФон и Промсвязьбанк (ПСБ) приступили к реализации розничного проекта по открытию на базе салонов связи оператора дополнительных офисов банка. Совместная инициатива позволит МегаФону существенно упростить регистрацию договоров по оказанию услуг связи для клиентов в условиях новых требований законодательства.

Первый дополнительный офис ПСБ открылся во флагманском салоне МегаФона на площади Восстания в Санкт-Петербурге (Лиговский проспект, 43-45А). Теперь в салоне можно не только приобрести телефон или оформить договор связи, но и воспользоваться банковскими услугами — открыть счет, оформить карту, получить консультации по розничным продуктам ПСБ.

Кроме того, сотрудники банка, находящиеся в салоне связи оператора, осуществляют регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС). Для этого необходимо предварительно завести учетную запись на портале Госуслуг, а также провести процедуру ввода и сохранения в ЕБС изображения лица и записи голоса. Вся процедура занимает не более 10 минут.

В соответствии с действующей редакцией закона «О связи», с 1 января текущего года заключение договора об оказании услуг сотовой связи с иностранными гражданами либо лицами без гражданства осуществляется по новым правилам.

В частности, иностранному гражданину необходимо сделать нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность и получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а затем – завести аккаунт на Госуслугах и подтвердить его. После этого нужно зарегистрироваться в ЕБС.

Получение СНИЛС требует посещения МФЦ или отделения фонда социального страхования, а для сдачи биометрии необходимо прийти в банк. Оператор связи может активировать приобретенную сим-карту только после того, как проверит сведения об абоненте в Госуслугах и в ЕБС. Проведение всех процедур может занять более двух недель.

Как показывают исследования, до 60% въезжающих иностранцев имеют краткосрочные цели и не планируют оставаться в России более трех месяцев.

Совместная инициатива оператора и ПСБ позволит действующим и новым клиентам МегаФона существенно сократить суммарные временные затраты на оформление договора об оказании услуг связи, объединив сдачу биометрии и активацию сим-карты в один визит.

Кроме того, операторы связи до 1 июля текущего года обязаны привести в соответствие с действующим законодательством ранее заключенные договоры связи.

Таким образом, процедура регистрации в ЕБС касается не только новых, но и действующих абонентов, являющихся иностранными гражданами. И произвести ее можно будет также в салоне МегаФона, объединив визит с оплатой мобильной связи, покупкой нового гаджета и другими процедурами.

Следует отметить, что с 1 апреля текущего года использование биометрии станет одной из опций (наряду с использованием Госуслуг) идентификации, необходимой для активации приобретенных сим-карт и для абонентов-граждан Российской Федерации.

«Биометрические технологии все шире используются в различных сферах жизни, значительно ускоряя и упрощая для людей получение самых разных услуг. Совместно с партнером мы выстраиваем для граждан комфортную и качественную инфраструктуру, где на одной площадке они смогут за считанные минуты сдать биометрию, оформить сим-карту и одновременно воспользоваться необходимыми в повседневной жизни финансовыми услугами. Первый офис нового формата мы открыли в салоне МегаФона в Санкт-Петербурге», — отметила Наталья Розенберг, начальник управления дебетовых карт и партнерских продуктов ПСБ.

«Проект выгоден всем сторонам. Мы сможем оказывать нашим абонентам новую услугу. А самое главное — наши клиенты теперь могут сэкономить время при приобретении сим-карты», — резюмирует директор департамента по стратегии и развитию продаж Давид Борзилов.

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ПАО "МЕГАФОН"


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Сегодня в 10:34, просмотров: 115, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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