Инициатива позволит тысячам молодых людей заниматься спортом в комфортных условиях

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Банк Уралсиб выступил официальным партнером инфраструктурного проекта Российской Федерации Баскетбола (РФБ) #корзинанапрокачку. Совместная инициатива направлена на модернизацию и улучшение уличных баскетбольных площадок (замена баскетбольных щитов и колец) в российских городах, что позволит тысячам молодых людей заниматься спортом в комфортных условиях.

Банк Уралсиб первым выбрал 12 победителей из списка заявок. При этом большая часть баскетбольных щитов, устанавливаемых при поддержке банка, изготовлена из переработанного пластика, что одновременно с модернизацией помогает уменьшить количество выбрасываемого без вторичной переработки пластикового мусора.

Банк Уралсиб на протяжении многих лет поддерживает спортивные соревнования и команды в различных видах спорта, как на профессиональном, так и на любительском уровне. В рамках инициативы #корзинанапрокачку Уралсиб стремится поддержать развитие любительского баскетбола в регионах России.

Это уже четвертый сезон работы проекта #корзинанапрокачку. Всего в 2025 году РФБ при партнерской поддержке подготовила 59 комплектов оборудования, запланировав «прокачать» 28 площадок в 27 населенных пунктах по всей России.

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»