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​Банк Уралсиб улучшил условия переводов в Китай для бизнеса

Условия переводов в КНР в рублях и юанях для юрлиц и индивидуальных предпринимателей улучшились

​Банк Уралсиб улучшил условия переводов в Китай для бизнеса
Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб улучшил условия переводов в КНР в рублях и юанях для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, снизив дополнительную комиссию за переводы – с 6% до 4,5% от суммы перевода .

При этом обслуживать контракты ВЭД в Уралсибе стало еще проще и удобнее. Новые возможности личного кабинета ВЭД помогают вести учет операций в разрезе контрактов (в том числе по платежам, проведенным в других банках), контролировать отгрузки в режиме онлайн, оформлять переводы без заполнения сведений о валютных операциях и использовать предзаполненные банком формы валютного контроля. Сервис Календарь ВЭД помогает контролировать сроки предоставления документов и не нарушать валютное законодательство.

По вопросам ВЭД вы можете обратиться к персональному валютному контролеру, оставить заявку на консалтинг ВЭД на сайте Банка, написать вопрос на электронную почту consultant_ved@uralsib.ru или позвонить по бесплатному телефону 8 800 700-77-16.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Он входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года (по данным «Эксперт РА»).

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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