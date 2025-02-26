Объем средств на счетах югорчан в Сбере за год вырос почти в два раза

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Объём средств на счетах жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Сбере по итогам 2024 года достиг 200 млрд рублей. За год портфель вырос на 41%. Для сравнения, в 2023 году темп роста составил 30%.

Растет доля вкладов, которые югорчане открывают дистанционно. Если в начале 2024 года этот показатель составлял 55%, то на начало 2025 года — уже 60%.

Доля валютных вкладов в общем портфеле пассивов сократилась с 4,9% до 3,5%.

Среди клиентов Югорского отделения Сбербанка наиболее популярны вклады сроком от 6 месяцев до 1 года, их доля выросла с 34% до 81%. Доля вкладов от 3 до 6 месяцев составляет 18,5%, от 1 до 2 лет — 5,4%, от 1 до 3 месяцев — 3,6%, от 3 лет — 2,4%.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка:

«Мы наблюдаем стабильный рост средств на счетах, а дистанционное обслуживание становится более востребованным. Всё больше вкладчиков выбирают удобные цифровые сервисы, а среди сроков размещения лидируют депозиты средней продолжительности. Эти тенденции подтверждают нашу роль как партнёра, помогающего эффективно управлять финансами».

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Наши клиенты традиционно выбирают разнообразные инвестиционные инструменты для увеличения капитала, и вклад — один из наиболее востребованных продуктов среди югорчан. В нашей линейке вкладов — широкий выбор вариантов под любые потребности».

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