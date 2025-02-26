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​Сбер в Югре начал выдавать карты ветерана

За продуктом обратились уже более ста жителей региона

​Сбер в Югре начал выдавать карты ветерана
Фото: Сбербанк

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Ветераны боевых действий из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры начали оформлять и получать СберКарту Ветерана. Это электронное удостоверение заменяет бумажное и обладает всеми преимуществами дебетовой СберКарты.

Карты уже заказали более ста жителей региона. На СберКарту Ветерана можно получить денежное довольствие, федеральные выплаты, социальные и налоговые льготы.

«Очень удобно иметь банковскую карту, которая будет выполнять прямые функции, а еще и заменять удостоверение. Причем, как мне сообщили в офисе банка, СберКарта Ветерана открывает доступ ко всем необходимым банковским сервисам, делая повседневные финансовые операции проще и быстрее», — отметил один из клиентов.

Карту можно получить в отделении Сбера, для этого нужны паспорт, СНИЛС, бумажное удостоверение ветерана боевых действий, выданное Министерством обороны, или справка участника боевых действий.

Проект реализуется в партнёрстве с Министерством обороны России.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


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