42% новых бизнесов запустили молодые люди до 35 лет

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42% новых бизнесов в Свердловской области в 2024 году запустили молодые люди до 35 лет, в том числе 15% — от 18 до 25 лет. Как отмечено в статистике Сбера, всего с помощью сервиса «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» от дочерней компании Сбера «Деловая среда» предприниматели открыли 2,5 тыс. новых ИП и ООО. Это на 50% больше, чем в 2023 году.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Молодёжь активно создаёт новые бизнесы, это демонстрирует её стремление к развитию и готовность брать на себя ответственность за будущее. Это показатель уверенности молодых предпринимателей в своих силах и возможностях».

12% бизнесов пришлось на клиентов от 56 лет. Мужчины открывали бизнес чаще женщин (56% и 44% соответственно). 93% бизнесменов стали индивидуальными предпринимателями, 7% предпочли статус общества с ограниченной ответственностью.

Наиболее популярным видом бизнеса по числу регистраций в 2024 году в сервисе «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счёта» была розничная торговля по почте или в сети Интернет, на ней сосредоточились 288 бизнесменов. В топ-10 вошли услуги по перевозкам, оптовая торговля, операции с недвижимостью, общепит, торговля автомобилями.

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