Сбер помогает безопасно купить автомобиль из Китая

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Сбер поможет безопасно провести сделку по заказу автомобиля из Китая. Покупатель и агент, который закупает и доставляет транспортное средство из-за рубежа, теперь могут использовать для расчетов аккредитив. Это надежный способ защищает интересы всех сторон сделки.

Покупатель одним платежом вносит деньги на специальный счет ‒ аккредитив. Деньги на нем «заморожены» до получения банком заявленных документов ‒ акта приема-передачи авто в конечной точке. Например, у Сбербанка так можно оплатить таможенные сборы, стоимость автомобиля и его перевозки до указанного места и так далее. При необходимости в Сбере аккредитив может работать и с поэтапной оплатой: после доставки авто до таможни банк перечисляет часть средств за выкуп автомобиля у продавца или за логистику до таможенного поста на счет агента, а остаток средств перечисляется уже при передаче авто. А если сделка сорвется, то покупатель сможет забрать свои деньги.

Юрий Каюмов, покупатель автомобиля:

«Я впервые заказывал автомобиль напрямую из Китая. Сумма для моего бюджета значимая ‒ почти 3 миллиона рублей. Мне показалось рискованным без каких-либо гарантий переводить такие деньги незнакомому человеку, пусть даже с хорошими отзывами о его работе. Тем более, что весь процесс от заказа до получения занял 3 месяца ‒ за это время может случиться что угодно. А благодаря аккредитиву я был уверен: если авто не привезут, деньги я точно не потеряю. К счастью, все прошло успешно, и я получил новый автомобиль».

Асхат Мукминов, руководитель компании «УфаАвтоИмпорт»:

«Использование аккредитива повышает уровень доверия к моей работе и расширяет клиентскую базу. Теперь я за свой счет оплачиваю закуп, растаможку и доставку автомобиля, но при этом уверен, что эти расходы будут возвращены после успешного завершения сделки».

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Аккредитивы уже давно успешно используются в сделках с недвижимостью. Уверен, что они станут такой же распространенной практикой и при покупке автомобиля. Заказ авто из-за рубежа становится все более популярным, но по-прежнему несет множество рисков. Аккредитив помогает провести такие сделки без финансовых потерь».

Получить дополнительную информацию об использовании аккредитивов можно в офисах Сбера.

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