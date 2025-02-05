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Нейросетевая модель Сбера GigaChat MAX теперь может помогать людям по вопросам здоровья сердца и сердечно-сосудистой системы. Это стало возможным благодаря дообучению искусственного интеллекта на датасете по специальности «Кардиология» и сдаче экзамена в Волгоградском Государственном Медицинском Университете. GigaChat MAX можно протестировать на сайте, в телеграм-боте и социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка:

«Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смертности в России, да и в мире в целом. Поэтому первой специализацией для дальнейшего дообучения GigaChat MAXмы выбрали кардиологию. Аккредитация подтверждает знания нейросети в этом направлении, благодаря чему пользователь может получать достоверную информацию по кардиологическом вопросам у GigaChat. Для этого нужно описать свои симптомы в запросе, и нейросеть даст наиболее вероятные причины их появления. Искусственный интеллект уже помогает врачам и может стать помощником каждому человеку в вопросах собственного здоровья».

Это уже третий медицинский экзамен, который искусственный интеллект Сбера успешно сдал. В феврале 2024 года, нейросетевая модель одной из первых в мире сдала выпускной экзамен высшего медицинского учреждения по направлению подготовки «Лечебное дело», необходимый для получения квалификации «врач-лечебник». Как и любой студент, окончивший 6 курсов медицинского вуза по федеральному государственному образовательному стандарту, искусственный интеллект прошёл тестирование и ответил на вопросы билета. А в ноябре 2024 года на базе аккредитационного центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовского Университета) модель GigaChat MAX успешно сдала тестирование и решила ситуационные задачи, соответствующие теоретическим этапам первичной аккредитации по специальности «Лечебное дело». Для этого GigaChat MAX был дополнительно обучен сотнями врачей. Успешное прохождение аккредитации подтверждает, что модель стала ещё умнее, обладает более глубокими медицинскими знаниями и сможет быть более полезна для сферы здравоохранения.

Erid:2SDnjezp2NQ

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