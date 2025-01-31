Инженеры МегаФона установили новый объект связи в Нягани

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Еще больше жителей и гостей одного из самых молодых городов Югры могут одновременно пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Расширить покрытие и емкость сети LTE в населенном пункте позволило новое телеком-оборудование, которое построили и ввели в эксплуатацию инженеры МегаФона.

Инженеры МегаФона установили новый объект связи в створе улиц Интернациональная и Речная. Несколько диапазонов LTE обеспечивают стабильным сигналом один из первых микрорайонов Нягани, который переживает новый этап развития, обновление инфраструктуры. После проведенных работ скорость скачивания в сети 4G здесь может достигать 100 Мбит/с. Местные жители могут смотреть потоковые видео, общаться по видеосвязи и скачивать тяжелые файлы, а приезжие без промедлений делиться своими впечатлениями в интернете. Стабильность сети 4G горожане почувствуют и в торговом центре, в административных зданиях и образовательных учреждениях, в сквере Рябиновом и Интернациональном.

Востребованность связи четвертого поколения в этой локации подтверждают и данные аналитиков. За первые недели работы нового оборудования няганцы и гости города прокачали объем данных, которого хватит, чтобы около тысячи раз посмотреть нашумевший фильм «Анора» (18+) или на 82 тысячи часов аудиозвока в Telegram. Более 80% трафика использовали югорчане, 18% - приезжие из других регионов. Среди них самыми интернет-активными были жители Свердловской и Тюменской областей, Башкортостана и Ямала.

«С появлением нового оборудования заметно выросла стабильность интернет-соединения, северяне могут использовать любые цифровые сервисы в комфортном и удобном формате. Молодые люди смогут учиться дистанционно, расширять кругозор, быть на одной волне со сверстниками из других городов и регионов. Для взрослых стали доступны государственные услуги в электронном виде, телемедицина, покупки в интернет-магазинах. Также пользователи могут оперативнее решать бытовые и рабочие вопросы в глобальной сети», – отметил директор МегаФона в Ханты-Мансийском округе Дмитрий Мелихов.

Нягань – четвертый по величине населенный пункт в Ханты-Мансийском автономном округе. Бывший поселок лесозаготовителей стал промышленным городом в середине 80-х готов прошлого века. Сейчас здесь постоянно проживает около 70 тысяч человек, в том числе и вахтовики, работающие в нефтяной отрасли. Населенный пункт, окруженный лесами, активно посещают туристы, чтобы полюбоваться первозданной природой Севера и посетить этнографическую площадку «Этархарикурт», который воспроизводит традиционные стойбища коренных народов Сибири.

Erid: 2SDnjddACBE

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