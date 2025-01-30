«ИИ Старт»: педагоги могут бесплатно освоить преподавание искусственного интеллекта

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Стартовал приём заявок от педагогов на участие в новом сезоне проекта «ИИ старт», цель которого — запуск технологических кружков по искусственному интеллекту в образовательных организациях

В ходе проекта «ИИ старт» педагоги, заинтересованные в запуске кружка по искусственному интеллекту, могут пройти бесплатное обучение на курсе повышения квалификации «Искусственный интеллект: теория и методика обучения в основной и старшей школе», где научатся преподавать подросткам основы программирования и машинного обучения, язык Python, анализ данных и т. д. Проект реализуется Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

По окончании обучения педагоги получают удостоверение установленного образца от Московского городского педагогического университета (МГПУ), экспертную и информационную поддержку при запуске кружка по ИИ, а в дальнейшем смогут претендовать на получение грантовой поддержки.

Фонд в лице Академии ИИ предоставляет материалы для запуска кружка, программу занятий и осуществляет поддержку педагогов после завершения обучения в Сообществе педагогов, а все запущенные кружки наносятся на карту на сайте Академии ИИ для привлечения школьников к обучению.

В 2025 году запланированы 3 потока обучения для педагогов: 25 февраля — 15 мая, 24 марта — 6 июня и 21 июля — 10 сентября. Выбрать подходящий поток обучения и подать заявку можно до 17 февраля 2025 года на сайте Академии искусственного интеллекта.

Проект «ИИ Старт» реализуется с 2022 года. В 2024 году заявки подали 930 педагогов из 81 региона РФ, а также из Беларуси и Казахстана. Запущено 106 кружков, в которых обучается более 1600 детей. Всего за время реализации проекта запущено 234 кружка.

Erid: 2SDnjeZqzZa

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