Erid: 2SDnjeWdEag

Заместителем председателя Уральского банка Сбербанка назначена Светлана Панкратова. Она будет курировать развитие розничного бизнеса на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан.

Светлана начала работу в Сбербанке в 2005 году. Почти за 20 лет она прошла путь от инспектора сектора кредитования дополнительного офиса Астраханского отделения до заместителя председателя Поволжского банка и управляющего директора центра индустрии здоровья. Светлана Панкратова окончила Астраханский государственный технический университет, успешно прошла обучение по программам MBAи Лондонской школы бизнеса.

Замужем, имеет двух дочерей. Увлекается психологией и играет в большой теннис.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

«Уральский регион — это территория больших возможностей. Здесь живут активные и современные люди, открытые к новшествам и готовые внедрять их в повседневную жизнь, стремясь сделать ее еще комфортнее и насыщеннее. Светлана — опытный менеджер, она готова с азартом принимать новые вызовы. Уверен, что ее уникальные компетенции, идеи и инициативы помогут Уральскому банку уверенно развивать розничное направление во благо клиентов».

Светлана Панкратова, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Приоритетная задача для Сбера — быть помощником в повседневной жизни, помогая решать текущие задачи миллионам людей. Поэтому при разработке финансовых продуктов и создании инновационных решений мы всегда фокусируем внимание на человеке, его ежедневных потребностях, задачах и стремлениях. Уральский федеральный округ и Республика Башкортостан — динамично развивающиеся регионы, жители которых хотят пользоваться удобными банковскими продуктами и современными технологиями. Уверена, что накопленные знания и опыт помогут мне внести свой вклад в развитие и повышение качества жизни уральцев».

Уральский банк Сбербанка работает на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Erid: 2SDnjeWdEag

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"