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​Билайн ускорил мобильный интернет для жителей ХМАО и ЯНАО

Билайн продолжает развивать сеть в ХМАО и ЯНАО

​Билайн ускорил мобильный интернет для жителей ХМАО и ЯНАО
Фото: beeline.ru

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Строительство новых базовых станций и модернизация существующей инфраструктуры, запуск скоростного мобильного интернета в малых населенных пунктах и увеличение надежности 4G на трассах – билайн подводит итоги развития сети в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

За 2024 год оператор выполнил большой объем технических работ и реализовал ряд важных проектов в данных регионах. В частности, технические специалисты компании построили новые объекты связи в городах Губкинский (ЯНАО) и Нефтеюганск (ХМАО), являющихся одними из крупнейших промышленных центров в собственных округах.

Проведенное обновление не только ускорило 4G-интернет для удобства жителей, но и улучшило параметры самой сети, расширив ее емкость. В результате – большее количество клиентов могут одновременно пользоваться цифровыми сервисами с высоким качеством даже в условиях повышенной загруженности.

Кроме того, в конце прошлого года возможность выходить в интернет на 4G-скоростях от билайна впервые появилась у жителей пригорода Сургута (ХМАО) – в СНТ «Прибрежный» и «Рассвет». А в двух селах ЯНАО – Ныда и Горки – оператор запустил дополнительный диапазон LTE* 1800, что сделало связь здесь еще качественнее.

Между тем, билайн модернизировал сетевое оборудование и на территории сразу нескольких крупных месторождений: в ЯНАО – на Гыданском полуострове и в Тазовском районе округа, в ХМАО – на Карабашском месторождении.

Это позволило создать более комфортные условия труда для вахтовиков. Сегодня они могут не просто поддерживать связь с близкими, пока находятся вдали, но и удобно решать вопросы в режиме онлайн, работать с программами, требовательными к качеству сети, быстро отправлять объемные документы и многое другое.

«Мы продолжаем прицельно развивать нашу сеть в ХМАО и ЯНАО, и прошедший 2024 год стал для нас очень активным в этом отношении. Помимо уже названных улучшений непосредственно в населенных пунктах, наша команда значительно расширила 4G-покрытие на региональных трассах и дорогах федерального значения, включая Р-404 и строящийся Северный широтный коридор. Отмечу, что 2025 год у нас также планируется весьма насыщенным в части технических работ. Так, уже сейчас мы приступили к проведению рефарминга LTE2100, который охватит всю территорию округов», – комментирует директор Сургутского отделения билайна Елена Рыбалко.

* LTE – Long-TermEvolution (англ.) – долговременное развитие.

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