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Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг лучших кредитных карт 2024 года

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб признали лучшей в рейтинге

Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг лучших кредитных карт 2024 года
Фото: Банк Уралсиб

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Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб возглавила итоговый рейтинг лучших кредитных карт 2024 года, подготовленного порталом Выберу.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков из Топ-100 по активам (на 01.12.2024 года).

Итоговый рейтинг составлен на базе ежемесячных аналитических исследований Выберу.ру по кредитным картам, в нем эксперты учли накопленные за 2024 год позиции банков-лидеров. При составлении рейтинга проводилось комплексное ранжирование по основным параметрам: проценты по кредиту, величина льготного периода, диапазон ставок кредитования, лимит суммы задолженности, стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка и его категории, лимиты на переводы и условия снятия денег, наличие бонусов и преимуществ, предложенных банками, а также другие критерии.

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ПАО « БАНК УРАЛСИБ»


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