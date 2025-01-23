В новогодние праздники жители Югры перевели более 800 тысяч чаевых через Сбер

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В новогодние праздники, с 1 по 9 января 2025 года, жители Ханты-Мансийского автономного округа-Югры перевели более 800 тысяч рублей чаевых через сервис Сбера. Сумма, потраченная в новогодние каникулы, в 2 раза превысила сумму чаевых, оставленных за весь январь 2024 года.

Сервис СберЧаевые появился в 2021 году. Чтобы оставить чаевые работнику сферы обслуживания, подключенному к сервису, нужно отсканировать его персональный QR-код и затем выбрать сумму чаевых. СберЧаевые работают с картами любых банков, деньги приходят мгновенно на карту сотрудника. Чаевыми можно отблагодарить официантов, курьеров, бьюти-мастеров, водителей, тренеров и многих других. При этом постоянно расширяется список заведений, в которых доступны СберЧаевые. На данный момент сервис используют 70 югорских компаний.

Чтобы опция стала доступной, предприятию нужно зарегистрироваться по ссылке, оставить заявку на сайте Сбера или позвонить в контактный центр СберБизнеса по номеру 0321. Пройдя регистрацию, пригласите сотрудников в личный кабинет сервиса, чтобы они тоже зарегистрировались, и начинайте принимать чаевые от посетителей.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

«Оставлять чаевые — отличный способ сказать спасибо человеку и поблагодарить его за хорошую работу. Если еще несколько лет назад мы оставляли на чай в ресторане наличные деньги, то теперь это можно сделать в несколько кликов через сервисы электронных чаевых. С их помощью владельцы кафе и ресторанов могут отслеживать поступления на карту и анализировать статистику — это удобно и просто. Сбер, являясь помощником для своих клиентов, постоянно работает над развитием своих сервисов. Мы видим, что СберЧаевые уже завоевали доверие не только владельцев бизнеса, но также становится все популярнее у гостей кафе и ресторанов».

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«За последний год сервис СберЧаевые стал удобнее и комфортнее для пользователей. Более того, имея карту Сбера отблагодарить за оказанный сервис или услугу можно ровно в два клика. Нет необходимости регистрироваться, совершать несколько операций, вводить номер карты. Чаевые мгновенно поступят на карту любого банка сотрудника заведения, где вас обслуживали. Это как перевод по номеру телефона, только еще проще».

Erid: 2SDnjcABgVr

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