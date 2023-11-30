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Югорчане все чаще предпочитают вкладываться в юани при выборе валюты для своих сбережений. Так, по данным на октябрь 2023 года объем средств в юанях, которые жители региона хранят на счетах в Сбербанке, увеличился в 8 раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Растет и доля китайской валюты в общем объеме сбережений. Если год назад на счетах в Сбере накопления в юанях жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры составляли 0,5% от всех средств югорчан в иностранной валюте, то сейчас — уже 4,2%.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Согласно нашей статистике, все больше югорчан начинают отдавать предпочтения сбережениям в юанях. Сегодня нашим клиентам доступны удобные инструменты для хранения средств в этой валюте, позволяющие получать дополнительный доход».

Быстро и удобно открыть вклад в юанях можно в приложении СберБанк Онлайн. Минимальная сумма вклада – 10000 рублей, срок от 1 месяца. Доходность может составлять до 3,52%.

Erid: 2SDnjcYTXJG

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