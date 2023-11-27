«Ростелеком» оборудовал камерами ряд нефтегазовых месторождений в Югре

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«Ростелеком» оборудовал камерами нефтегазовые месторождения для Ханты-Мансийского филиала компании «РН-Бурение» (ПАО «НК «Роснефть»). Мобильная система видеонаблюдения, адаптированная к суровым погодным условиям Крайнего Севера, перемещается вместе с техникой туда, где идут работы повышенной опасности. Сейчас платформы развернуты на кустовых площадках Ем-Еговского, Каменного и Кондинского месторождений. Высокоточные устройства следят за монтажом и демонтажем буровых установок. Цель проекта – уменьшить количество несчастных случаев и снизить травматизм на производстве.

Андрей Марченко, первый заместитель директора – технический директор Ханты-Мансийского филиала компании «РН-Бурение»: «Мы постоянно повышаем эффективность и уровень цифровизации производственных процессов на своих площадках. Модернизация системы видеонаблюдения – один из таких инструментов. Техническое сотрудничество с "Ростелекомом" позволяет следить за ходом работ на территориях в режиме реального времени, а также повышает безопасность наших объектов. Таким образом мы подтверждаем выполнение высоких требований законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда».

Чтобы подготовить территорию заказчика к установке системы видеонаблюдения, сотрудники «Ростелекома» взаимодействовали с руководством подразделения информационных технологий и телекоммуникаций компании. После чего на месторождениях были смонтированы термошкафы со специальным оборудованием и установлен комплект камер. Видеоустройства имеют особые параметры: они изготовлены по спецзаказу и защищены от повреждений. Данные с камер поступает в головной офис предприятия в Ханты-Мансийске. Чтобы это стало возможным, специалисты «Ростелекома» организовали защищенные каналы связи между центральным и удаленными серверами на площадках заказчика. Для дальнейшей обработки информации сотрудники отдела информационных технологий и телекоммуникаций компании могут подключиться к системе даже с мобильного устройства.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Мы постоянно внедряем инновационные технологии в отрасль нефтегазодобычи Югры. Цифровое решение для "РН-бурения" – один из таких проектов. Система обеспечивает двухуровневое хранение информации: на объекте и в офисе заказчика. Чтобы обеспечить целостность данных, мы синхронизировали эти звенья. При этом заказчику не нужно нанимать в штат персонал, отвечающий за поддержание работоспособности системы, это делают наши специалисты».

Александра Исхизова, директор департамента по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Наше видеонаблюдение отвечает требованиям импортозамещения, является универсальным и может не только адаптироваться под запросы заказчика, учитывая его сферу деятельности и первоочередные задачи, но и быть масштабированным на отрасль в целом. Встроенные функции помогают не копить огромные массивы необработанных данных, а выдавать пользователям структурированную информацию. Установленная система обеспечивает безопасность промышленного объекта, позволяет минимизировать риски предприятия, связанные с человеческим фактором, а также контролировать и прогнозировать выполнение производственных норм».

«Ростелеком» планирует и далее оснащать производственные объекты Ханты-Мансийского филиала компании «РН-бурение» комплексной системой наблюдения. При необходимости технологичное решение может быть дополнено функцией видеоаналитики. Она подразумевает контроль ношения сотрудниками средств индивидуальной защиты, мониторинг неприменения страховочных строп и нарушений во время погрузо-разгрузочных работ.

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