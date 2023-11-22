5 лет работники бюджетных учреждений Югры заключают договор дополнительного пенсионного обеспечения онлайн

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Ханты-Мансийский НПФ запустил сервис онлайн-заключения договоров «Две пенсии для бюджетников» в 2018 году. За это время онлайн договор оформили 817 человек. Договор можно оформить в три шага:

- заполнить персональные данные;

- авторизоваться через «Госуслуги»;

- получить номер договора и внести взнос.

Таким способом заключила договор Гайнулина Наталья Олеговна, она работает в ФБУ «Авиалесоохрана».«Я считаю этот сервис очень удобным в наше время. У людей очень много дел: работа, увлечения, у многих дети и семья. И не всегда можно найти время, чтобы приехать в офис. А онлайн это сделать можно в любом месте. Я это сделала через телефон. В ноябре оформила пенсионный договор «Две пенсии для бюджетников» и отчисляю средства на свою будущую пенсию. Спасибо Ханты-Мансийскому НПФ за то, что заботятся о своих клиентах».

Программа Правительства Югры «Две пенсии для бюджетников» реализуется с 2004 года. Участниками программы стали более 50 000 югорчан, из них 8 000 назначили дополнительную окружную пенсию. Все взносы участников застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

По условиям программы:

1. Взносы участника софинансирует Правительство Югры;

2. Ханты-Мансийский НПФ ежегодно начисляет доход;

3. Участник может вернуть НДФЛ 13%.

Заключить договор «Две пенсии для бюджетников» можно на главной странице сайта Ханты-Мансийского НПФ, нажав на кнопку «Стать клиентом». Подробнее о программе можно узнать на сайте двепенсии.рф

Erid: 2SDnjcRSkat

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АО "Ханты-Манскийский НПФ"