5 лет работники бюджетных учреждений Югры заключают договор дополнительного пенсионного обеспечения онлайн

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Ханты-Мансийский НПФ запустил сервис онлайн-заключения договоров «Две пенсии для бюджетников» в 2018 году. За это время онлайн договор оформили 817 человек. Договор можно оформить в три шага:
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заполнить персональные данные;
- авторизоваться через «Госуслуги»;
- получить номер договора и внести взнос.
Таким способом заключила договор Гайнулина Наталья Олеговна, она работает в ФБУ «Авиалесоохрана».«Я считаю этот сервис очень удобным в наше время. У людей очень много дел: работа, увлечения, у многих дети и семья. И не всегда можно найти время, чтобы приехать в офис. А онлайн это сделать можно в любом месте. Я это сделала через телефон. В ноябре оформила пенсионный договор «Две пенсии для бюджетников» и отчисляю средства на свою будущую пенсию. Спасибо Ханты-Мансийскому НПФ за то, что заботятся о своих клиентах».
Программа Правительства Югры «Две пенсии для бюджетников» реализуется с 2004 года. Участниками программы стали более 50 000 югорчан, из них 8 000 назначили дополнительную окружную пенсию. Все взносы участников застрахованы Агентством по страхованию вкладов.
По условиям программы:
1. Взносы участника софинансирует Правительство Югры;
2. Ханты-Мансийский НПФ ежегодно начисляет доход;
3. Участник может вернуть НДФЛ 13%.
Заключить договор «Две пенсии для бюджетников» можно на главной странице сайта Ханты-Мансийского НПФ, нажав на кнопку «Стать клиентом». Подробнее о программе можно узнать на сайте двепенсии.рф
Erid: 2SDnjcRSkat
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АО "Ханты-Манскийский НПФ"