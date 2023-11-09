В честь Дня рождения Сбербанка корпоративные клиенты смогут в течение недели получать подарки

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В честь своего дня рождения Сбер устраивает Зелёную неделю и дарит подарки корпоративным клиентам. С 9 по 17 ноября предприниматели смогут получить бонусы, скидки и другие выгодные предложения от банка и его партнёров.

Для новых клиентов, подключивших эквайринг от Сбера с 9 по 22 ноября, в течение трёх месяцев комиссия за платежи составит 0%. Предпринимателю достаточно открыть или уже иметь расчётный счёт в Сбере и подключить его как счёт возмещения по эквайрингу. Специальные условия действуют на максимальную сумму оборота в один миллион рублей в месяц. За эквайринг не придётся платить в месяц подключения и два месяца следующих за ним.

Другое выгодное предложение — бесплатные пакеты услуг на расчётно-кассовое обслуживание в течение 6 месяцев. Воспользоваться акцией смогут предприниматели, у которых нет действующего расчётного счёта в Сбере или он был более 180 дней назад. Речь идёт о пакетах «Только для ИП» и «Набирая обороты».

Зелёная неделя также дарит клиентам Сбера сниженную на 1,5% ставку по всем заключённым в этот период лизинговым сделкам. Кроме того, предлагается дополнительная скидка от партнёров Сбера при оформлении в лизинг легкового, коммерческого и грузового транспорта, а также спецтехники.

Ещё один бонус пригодится поставщикам федеральных торговых сетей. Они смогут воспользоваться выгодным факторингом на сумму 1 млн рублей на любые цели. Комплекс финансовых услуг для компаний, которые продают товары и услуги на условиях отсрочки платежа, будет предоставляться по льготной ставке от 1,82% в месяц.

И специальное предложение по аккредитивам: до конца этого года аккредитив будет стоить всего 1 рубль для клиентов Сбера, которые в 2022-2023 годах не открывали аккредитивы в банке. Чтобы быть уверенным в исполнении условий контракта и сэкономить от 2 до 10 и более тыс. рублей, предпринимателю надо оставить заявку во время Зелёной недели.

Подробнее о том, как и где могут сэкономить бизнесмены во время Зелёной недели — на сайте.

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

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