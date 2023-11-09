Пансионат для престарелых «Забота о близких»: наши двери открыты

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Возможность уделить должное внимание дорогим сердцу людям есть не у каждого. Но это не должно стать преградой для достойной и полноценной жизни пенсионеров. Пансионат для престарелых «Забота о близких» - это не просто помощь в быту и медицинский контроль. Это место, где люди преклонного возраста не чувствуют себя одинокими.
Комфорт и уют
Все пансионаты сети «Забота о близких» напоминают дома отдыха или санатории. Это просторная и ухоженная территория с беседками, комфортные комнаты с ортопедическими кроватями, специально созданная безбарьерная среда для лежачих постояльцев и пожилых с ограниченными возможностями: с поручнями, террасами, пандусами и мультифункциональными устройствами.
Гуманный и профессиональный штат сотрудников
Обслуживанием, реабилитацией и организацией социальной жизни престарелых занимается большой коллектив:
-сиделки, оказывающие психологическую и бытовую помощь в любое время суток (принятие пищи, передвижение во время прогулки, гигиенические процедуры);
-штатный врач, осуществляющий обход постояльцев 2-3 раза в неделю;
-реабилитологи и психологи, работающие с престарелыми, перенесшими травмы и болезни;
-горничные, отвечающие за чистоту постельного и свежесть нательного белья, ежедневную уборку всех помещений
и другие специалисты, которые следят за принятием лекарств пожилыми людьми, организацией досуга, приготовлением пищи и т.д.
Здоровый образ жизни
В пансионатах соблюдается режим дня, который позволяет рационально распределить активность и создать благоприятные условия для соблюдения биологических ритмов людей в преклонном возрасте. В распорядок входят прогулки на свежем воздухе, зарядка с элементами ЛФК, досуговая деятельность, тихий час, реабилитационные и оздоровительные мероприятия, а также свободное время.
Питание в пансионатах 5-разовое, меню разработано совместно с диетологами. Рацион составлен с учетом возрастных потребностей пожилых людей: легкоусвояемый, насыщенным микроэлементами и витаминами. Персонал следит за тем, чтобы все постояльцы получали вкусные и теплые блюда как в общей столовой, так и в отдельных комнатах.
Общение и досуг
Важным моментом комфортного пребывания в пансионате является общение со сверстниками. Это помогает людям избежать депрессии и не отрываться от социума. В такой среде пожилые люди находят новых знакомых, хороших друзей и чувствуют себя полноценной ячейкой большого общества. Кроме того, постояльцы никогда не бывают оторваны от общения со своими родными. Пансионат для престарелых в Москве позволяет родным навещать своих близких в любое удобное время.
Спокойное и размеренное времяпрепровождение не предусматривает только просмотр телевизора. Для пожилых людей важно поддерживать когнитивную активность и получать приятные эмоции от дела, которым им нравится заниматься. Поэтому в пансионате организован ежедневный досуг. Пожилые люди могут посещать библиотеку, психологические мероприятия, тематические групповые или индивидуальные занятия. Также в пансионате существует традиция празднования важных событий.
Пансионат для престарелых «Забота о близких» - это возможность для пенсионеров продолжать полноценную жизнь, когда бытовое обслуживание становится затруднительным, а родные не могут круглосуточно находиться рядом с пожилым человеком.
Пребывание в пансионате - это безопасность, комфорт, круглосуточный присмотр, обслуживание, досуг и забота.
Erid: 2SDnjduGGyW
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