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​Сбер: почти 70% югорских вкладчиков выбирают депозиты сроком до одного года

Это связано с тем, что на краткосрочный период по вкладам Сбербанк предлагает максимальную доходность

​Сбер: почти 70% югорских вкладчиков выбирают депозиты сроком до одного года
Фото: Сбер

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Почти 70% действующих вкладчиков Сбербанка в Югре открывают депозиты сроком до года. При этом 40% клиентов выбирают вклады сроком от 3 до 6, и столько же – на срок от 6 месяцев до года. Это связано с тем, что на краткосрочный период по вкладам Сбербанк предлагает максимальную доходность.

В целом портфель пассивов физлиц в Сбербанке на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры за 9 месяцев этого года вырос на 19,4% до 128 млрд рублей. За год, с октября 2022 года, рост составил 27%. Сейчас более половины всех вкладов (55%) открывается дистанционно.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Линейка вкладов Сбербанка адаптирована под любые запросы клиентов. Наши вкладчики могут найти в Сбере любой подходящий инструмент — будь то сберегательный счет с гибкими условиями или вклад для своих несовершеннолетних детей. Сейчас самое выгодное предложение от Сбера – вклад на полгода, максимальная ставка по которому достигает 14% годовых. То есть, если оформить депозит сейчас, то к майским праздникам можно будет получить хороший доход».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением:

«Открыть вклад можно любым удобным способом: в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или в офисе банка. Стоит отметить, что при дистанционном открытии ставки по вкладам будут выше. На оформление уйдёт около 3 минут: просто переведите деньги с карты или счёта - это безопасно и не придётся нести наличные в банк».

Сбер шестой год подряд проводит акцию Зелёный день, которая приурочена ко дню рождения банка. Из года в год Сбер и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

С 6 ноября, на три дня раньше, Зелёный день стартовал для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+. До 12 ноября будут доступны выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам и другим финансовым продуктам. Также можно будет воспользоваться предложениями компаний СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многих других и купить умные устройства Sber с большими скидками.

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