Югорчане предпочитают пользоваться не только банковскими картами, но и альтернативными способами оплаты

Erid: 2SDnjcNJgWU

Жители Югры стали чаще оплачивать покупки безналичными способами. За 9 месяцев 2023 года количество совершенных операций через платежные терминалы Сбера в Ханты-Мансийском автономном округе выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рейтинге популярных способов лидирует оплата по банковским картам, на втором месте – через приложение SberPay, замыкают тройку лидеров платежи по QR-коду. Также у югорчан растет интерес к новому сервису «Оплата улыбкой», который не так давно запустил Сбербанк. Помимо Сургута терминалы с технологией биометрии уже установлены в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Когалыме, Мегионе, Излучинске, Лангепасе, Нефтеюганске, Нягани, Радужном, Советском, Урае, Югорске, Покачах, Солнечном, Лянторе, Пыть-Яхе и других населенных пунктах.

Всего на данный момент в Югре действует более 54 тысячи терминалов Сбера для приема безналичной оплаты.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«С каждым годом количество безналичных платежей и их доля в торговом обороте растет. При этом все чаще наши клиенты пользуются не банковскими картами, а альтернативными способами оплаты – через сервис SberPay, по QR-коду или при помощи биометрии. Это делает расчеты более быстрыми, удобными и безопасными».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«У владельцев бизнеса Югры вызывает интерес новый безналичный сервис Сбера - «Оплата улыбкой». Терминалы для совершения платежа с технологией биометрии уже установлены более чем в 2000 торговых точек в Югре. Это говорит о том, что сервис отвечает требованиям времени – в простоте и удобстве использования».

Сбер шестой год подряд проводит акцию Зелёный день, которая приурочена ко дню рождения банка. Из года в год Сбер и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

В период с 9 по 12 ноября действуют выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам и другим финансовым продуктам. Также можно будет воспользоваться предложениями компаний СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многих других и купить умные устройства Sber с большими скидками.

Erid: 2SDnjcNJgWU

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"