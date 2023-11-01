Первый пилотный кардиочекап прошел для сотрудников банка в Екатеринбурге

Erid: Kra23wYF6

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

В Сбере уже много лет в рамках программы ДМС существует система чекапов: проверка здоровья путем сдачи анализов и посещения профильных врачей. Сотрудники имеют возможность каждые два года проходить чекапы, а для людей старше 45 лет чекап доступен ежегодно. Для прохождения обследований работодатель предоставляет два дня оплачиваемого отпуска.

В этом году было решено улучшить эту практику: к основным скринингам добавить профильные чекапы по самым распространенным хроническим заболеваниям.

Первый пилотный кардиологический чекап был проведен в Екатеринбурге, где более 200 сотрудников банка прошли комплексное обследование для выявления возможных рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Обследование включало в себя анализы крови, ЭКГ в покое и нагрузке, УЗИ сердца и вен нижних конечностей, консультацию кардиолога. Наиболее часто встречающиеся заболевания среди участников пилотной группы — гипертония, варикоз и нарушение сердечного ритма. У шести сотрудников впервые были выявлены заболевания с высоким риском внезапной смерти — атеросклероз и поражения сердечных клапанов.

Результаты пилота подтвердили, что с возрастом риски сердечно-сосудистых заболеваний увеличиваются. При этом, риски прослеживаются как среди сотрудников с особыми условиями работы (инкассаторы, охранники), так и среди спортсменов, которые следят за своим здоровьем.

Инструменты превентивной медицины в Сбере будут развиваться в дальнейшем. Запланировано проведение пилотов по другим группам заболеваний и выстраивание системы динамического медицинского наблюдения за здоровьем сотрудников совместно с Центром индустрии здоровья Сбера.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Забота о здоровье сотрудников — ключевой приоритет для Сбера. В рамках ДМС всем работникам доступен ряд сервисов — прикрепление к передовым клиникам города, вызов врача на дом и скорой помощи, круглосуточные телемедицинские консультации, возможность регулярно проходить скрининги для выявления заболеваний на ранней стадии. Сейчас мы планируем расширить программу специализированных чекапов и создать систему динамического наблюдения в группах риска среди наших сотрудников».

В 2021 и в 2022 годах Сбер занял первое место в рейтинге работодателей России HeadHunter — самом масштабном в стране по количеству компаний-участниц и объёму исследования. Проголосовать за Сбер в рейтинге 2023 года можно на сайте HeadHunter.

Erid: Kra23wYF6

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"