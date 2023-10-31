Получить видеоконсультацию на русском жестовом языке можно в приложении СберБанк Онлайн или офисе банка

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ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"

Узнать условия СберКарты, вклада или кредита — самые популярные запросы слабослышащих и неслышащих клиентов Сбера, с которыми они обращаются в единый распределённый контактный центр Сбера (ЕРКЦ). В нём работают переводчики русского жестового языка (РЖЯ). В этом году они приняли 5300 видеозвонков от клиентов с нарушениями слуха и речи, подсчитали в Сбере ко Дню сурдопереводчика.

Бесплатные консультации на РЖЯ появились в Сбере в 2018 году. Звонки со всей страны стали принимать на двух площадках контактного центра — в Ставрополе и Екатеринбурге. Переводчики РЖЯ дополнительно обучились банковскому делу и успешно сдали экзамены во Всероссийском обществе глухих, чтобы помогать людям с нарушениями слуха и речи быстро и эффективно решать финансовые вопросы.

Сегодня клиенту достаточно сделать видеовызов из приложения СберБанк Онлайн — и ему ответит оператор контактного центра, который владеет РЖЯ.

Точно так же слабослышащие и неслышащие могут обслуживаться в 6000 офисов Сбера по всей стране: при необходимости специалист подключит своего коллегу-переводчика по видео со своего рабочего планшета.

Елена Левина, вице-президент, директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка:

«Сбер уделяет большое внимание доступности своих сервисов и услуг для клиентов с инвалидностью. Важно, чтобы пользоваться услугами и сервисами банка было максимально комфортно всем. Так, клиенты с нарушениями слуха и речи могут связаться с банковскими переводчиками русского жестового языка как в офисах банка, так и в приложении СберБанк Онлайн. Услуга совершенно бесплатная, а главное — безопасная. Переводчики — это штатные сотрудники банка, которые хранят банковскую тайну, поэтому им можно без опасений доверить свою финансовую информацию».

Подробнее о сервисах Сбера на РЖЯ

Erid: Kra23p6qH

Реклама. ИНН 7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"