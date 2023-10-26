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В геосервисе 2ГИС появились три тематических маршрута по главным достопримечательностям Ханты-Мансийска. Идеи для прогулок можно найти по запросу «пешеходная экскурсия» в приложении и на сайте 2ГИС.

Гости и жители Ханты-Мансийска смогут прогуляться по интересным местам, которые разделены на три темы: «Свидание с городом», «Боги и духи земли Югорской» и «Самарово: времена и люди».

Протяженность маршрута «Свидание с городом» – 500 метров, прогулка займет около часа. Здесь можно ознакомиться с историей возникновения города, узнать об архитекторах и инженерах, которые участвовали в его строительстве.

По маршруту «Боги и духи земли Югорской» можно ходить около 2 часов. Пешая экскурсия стартует от входной группы Музея природы и человека с остановками у знаковых скульптурных композиций Ханты-Мансийска, таких как Дух леса, Дух воды, Вороний праздник и др.

Маршрут «Самарово: времена и люди» протяженностью 1 километр также займет около 2 часов. Прогулка начинается с исторического центра города - Площади Свободы, которая раньше была селом Самарово, проходит через Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы, фонтана, смотровой точки у вокзала и другие достопримечательности, а заканчивается у Ансамбля Никольской часовни.

Проект разработан Сбером, геосервисом 2ГИС и Музеем природы и человека Ханты-Мансийска.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Ханты-Мансийск – уникальный и самобытный город, в котором сегодняшний день тесно связан с 400-летней историей развития региона. Благодаря пешеходным экскурсиям по маршрутам в геосервисе 2ГИС жители и гости столицы Югры смогут ближе познакомиться с культурой и историей Ханты-Мансийска. Уверен, что проекты пешеходных экскурсий будут способствовать развитию туристической привлекательности Югры».

Ранее пешеходные экскурсии в Югре были разработаны и для Сургута совместно с Сургутским краеведческим музеем и историко-культурным центром «Старый Сургут». Познакомиться с городом можно, набрав в строке поиска 2ГИС: "Из истории посёлка Черный Мыс", "Сургут – город Чёрного Лиса", "От крепости до города".

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