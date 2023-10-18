Аналитики дочерней компании Сбера рассказали, кто и какой бизнес регистрировал в третьем квартале 2023 года

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По итогам третьего квартала 2023 года бизнес в сфере транспортных перевозок занял первое место по приросту количества регистраций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Число жителей Уральского федерального округа и Республики Башкортостан, открывших такое дело, увеличилось на 88%. В тройку лидеров по приросту субъектов малого бизнеса также вошли реклама (+77%) и операции с недвижимостью (+54%).

Для подсчета данных «Деловая среда» проанализировала более 4000 тысяч ИП и ООО, которые были открыты на Урале с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета в третьем квартале 2023 года.

В целом на территории России среди самых популярных также оказались реклама и транспорт, кроме того, в их число вошла сфера образования.

«Рекламная деятельность показывает стабильный прирост субъектов малого бизнеса на протяжении всего 2023 года, но пик пришелся на третий квартал. В том числе это может быть связано с ключевыми изменениями в законодательстве, регулирующем эту сферу, которые недавно вступили в силу. Кроме того, растут сферы пассажирских и грузовых перевозок и образования. Кстати, наш последний опрос показал, что каждый пятый россиянин считает образовательный бизнес сегодня перспективным», — прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.

По частоте открытия нового бизнеса наибольшая доля в Уральском регионе приходится на розничную торговлю — 27%. На втором месте — транспорт (13%). В топ-5 также оптовая торговля (6,6%), строительные работы (6%) и строительство зданий (5,5%).

В третьем квартале соотношение мужчин и женщин, оформивших свое дело, практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 58% и 42% соответственно.

Как и в первом полугодии 2023 года, почти каждый второй бизнес на Урале открывала молодежь: 46% составили люди, зарегистрировавшие свое дело до 35 лет. При этом в нескольких сферах деятельности доля этой возрастной категории превышает 60% — это информационные технологии, образование, отдых и развлечения. А самыми «взрослыми» направлениями стали операции с недвижимостью и бухгалтерские услуги, где более 70% новых компаний открывают люди старше 35 лет.

В третьем квартале жители Урала по-прежнему чаще делали выбор в пользу регистрации ИП: распределение между ИП и ООО составило 85% и 15% соответственно.

Через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета от «Деловой среды» за все время было открыто более 450 тыс. бизнесов по всей стране. Он позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП) или обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем, а также открыть счёт без визита в банк.

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