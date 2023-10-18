16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  97,3458   EUR  102,7527  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Начинающие предприниматели на Урале стали чаще открывать бизнес в сфере рекламы, транспорта и недвижимости

Аналитики дочерней компании Сбера рассказали, кто и какой бизнес регистрировал в третьем квартале 2023 года

​Начинающие предприниматели на Урале стали чаще открывать бизнес в сфере рекламы, транспорта и недвижимости
Фото: Сбер

Erid:Kra23yCp2

По итогам третьего квартала 2023 года бизнес в сфере транспортных перевозок занял первое место по приросту количества регистраций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Число жителей Уральского федерального округа и Республики Башкортостан, открывших такое дело, увеличилось на 88%. В тройку лидеров по приросту субъектов малого бизнеса также вошли реклама (+77%) и операции с недвижимостью (+54%).

Для подсчета данных «Деловая среда» проанализировала более 4000 тысяч ИП и ООО, которые были открыты на Урале с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета в третьем квартале 2023 года.

В целом на территории России среди самых популярных также оказались реклама и транспорт, кроме того, в их число вошла сфера образования.

«Рекламная деятельность показывает стабильный прирост субъектов малого бизнеса на протяжении всего 2023 года, но пик пришелся на третий квартал. В том числе это может быть связано с ключевыми изменениями в законодательстве, регулирующем эту сферу, которые недавно вступили в силу. Кроме того, растут сферы пассажирских и грузовых перевозок и образования. Кстати, наш последний опрос показал, что каждый пятый россиянин считает образовательный бизнес сегодня перспективным», — прокомментировал исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда» Алексей Грищенко.

По частоте открытия нового бизнеса наибольшая доля в Уральском регионе приходится на розничную торговлю — 27%. На втором месте — транспорт (13%). В топ-5 также оптовая торговля (6,6%), строительные работы (6%) и строительство зданий (5,5%).

В третьем квартале соотношение мужчин и женщин, оформивших свое дело, практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 58% и 42% соответственно.

Как и в первом полугодии 2023 года, почти каждый второй бизнес на Урале открывала молодежь: 46% составили люди, зарегистрировавшие свое дело до 35 лет. При этом в нескольких сферах деятельности доля этой возрастной категории превышает 60% — это информационные технологии, образование, отдых и развлечения. А самыми «взрослыми» направлениями стали операции с недвижимостью и бухгалтерские услуги, где более 70% новых компаний открывают люди старше 35 лет.

В третьем квартале жители Урала по-прежнему чаще делали выбор в пользу регистрации ИП: распределение между ИП и ООО составило 85% и 15% соответственно.

Через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета от «Деловой среды» за все время было открыто более 450 тыс. бизнесов по всей стране. Он позволяет подготовить и передать в ФНС России документы для регистрации индивидуальных предпринимателей (ИП) или обществ с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем, а также открыть счёт без визита в банк.

Erid:Kra23yCp2
Реклама. ИНН 7607016082
ООО "РИА "ТРИО"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:18, просмотров: 107, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 5851
  2. ​Умер Николай Васильевич Иванов 900
  3. ​Наталья Комарова обсудила с руководством Нижневартовска предварительные итоги года и планы на 2024-й 604
  4. ​В Югре введена новая мера поддержки малого бизнеса и самозанятых 558
  5. ​Электромонтеры из Сургута оказались сильнейшими на уральских соревнованиях 526
  6. ​Нижневартовская больница на 1100 коек почти готова к полноценному открытию 502
  7. ​В Югре количество госуслуг, предоставляемых в МФЦ, превышает 100 493
  8. ​Наталья Комарова провела «Урок о важном» для нижневартовских выпускников 492
  9. ​Наталья Комарова провела рабочую встречу с губернатором Кемеровской области 440
  10. ​Проспект доктора Иванова 412
  1. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 5851
  2. ​Посмотрите на меня 1759
  3. ​За все беды 1617
  4. Кардиостимулятор спас жителя Нефтеюганска от попадания тромбов в сердце 1510
  5. Сургутянам рассказали о возможностях мобильного приложения «Госуслуги.Дом» 1476
  6. В Сургуте вынесли приговор по делу о доведении до суицида медсестры из травмцентра 1387
  7. Новую набережную откроют в Сургуте в следующем году 1369
  8. ​Сбер: через семь лет доля проектов комплексного развития территорий в строительной сфере в России вырастет в 8 раз 1341
  9. В Нефтеюганске закрыли единственный в городе кинотеатр 1295
  10. ​Возвращаемся к тому, от чего пытались уйти 1293
  1. ​Взрыв термоядерной бомбы в космосе над Сибирью в первую очередь отбросит на 30 лет назад саму Сибирь 6340
  2. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 5851
  3. «Жизнь в городе замерла»: бывшие сургутяне − о происходящем в городах Израиля 4494
  4. Стало известно, в какие даты югорчанам придут пенсии и пособия в октябре 4362
  5. «Мы опробовали площадку с кинологом и собакой и выявили некоторые недостатки» 4122
  6. ​Живой труп 3395
  7. Наталья Комарова: «Я не буду строить замки для собак» 2755
  8. ​Как сейчас покупать квартиру — рассказал эксперт 2676
  9. ​И так бывает 2662
  10. ​Выбор делать придётся 2409

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика