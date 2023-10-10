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​Сургутский кампус «Школы 21» открывает набор на зимние интенсивы

«Школа 21» в Сургуте объявила даты старта зимних отборочных интенсивов

​Сургутский кампус «Школы 21» открывает набор на зимние интенсивы
Фото: Сбер

Erid: Kra23ypVy

«Школа 21» в Сургуте - бесплатная школа программирования, которая реализуется Сбером в партнерстве с правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, объявила даты старта зимних отборочных интенсивов. Первый начнется 29 января 2024 года, второй - 4 марта. На каждый интенсив смогут попасть до 190 участников.

Важная особенность «Школы 21» заключается в том, что подать заявку на отборочный интенсив можно даже с нулевым опытом программирования. Сделать это можно на сайте школы.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

Интенсив или, как его еще называют в «Школе 21», - бассейн - это отборочный этап, где участники в очном формате в течение 26 дней учатся писать код с нуля, создают свою первую игру, готовят ИТ-проекты, а также учатся решать сложные задачи в сжатые сроки. Уверен, что навыки ИТ должны быть у каждого руководителя, даже, если организация не профилируется в этой сфере. В этом году я сам проходил интенсив в «Школе 21», и, честно признаться, был вдохновлен процессом обучения. «Школа 21» – это уникальная возможность для югорчан, а также жителей соседних регионов, получить ИТ-образование бесплатно».

Дмитрий Балаушко, директор кампуса «Школы 21» в Сургуте:

Во время интенсива у участников есть возможность с головой окунуться в сферу ИТ. Интенсив ведь так и называется —бассейн. Но главное, что это эффективный способ познакомиться со школой и ее методикой «равный равному», найти единомышленников и проверить свои силы, а также понять, подходит ли тебе сфера ИТ. На интенсиве можно определить, что нравится именно тебе, чтобы дальше развиваться в том направлении, которое больше всего интересно. Да, порой,это серьезное испытание, но даже те, кто не проходит его до конца, приобретают уникальный опыт, а у всех остальных появляется возможность освоить востребованную ИТ-профессию совершенно бесплатно. С нетерпением ждем новых участников.

По результатам бассейна участники проходят на основное обучение, где смогут изучать цифровые технологии в самых разных ИТ-направлениях — всего их более десяти. Среди них алгоритмы, компьютерная графика и GameDev, Web, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, BigData, искусственный интеллект и другое. Каждый участник «Школы 21» проходит обязательную трехмесячную стажировку, после которой абсолютное большинство получает предложение о работе от крупных ИТ-компаний.

Обучение, в том числе отборочные интенсивы, проходит в современном кампусе школы, который открыт 24/7. То есть, участники могут пользоваться всеми возможностями кампуса круглосуточно и учиться в удобное для себя время.

Елена Дормидонтова, участница обучения «Школы 21» в Сургуте:

В 20 лет часто кажется, что всё можно еще успеть, а в 36 понимаешь, что нужно использовать каждую возможность, и мотивация учиться сильнее. Я прошла отборочный бассейн и сейчас совмещаю учебу в школе с важной работой — работой мамы. При этом сын мной гордится. Он побывал в школе на экскурсии и теперь тоже мечтает здесь учиться. За время обучения в школе я научилась обращаться за помощью к другим участникам и подсказывать какие-то вещи другим. Оказалось, что сложнее объяснять тем, кто знает больше. А тот, кто только что узнал что-то новое и еще даже не до конца всё понял, но пытается объяснить, в результате этого начинает сам разбираться лучше. Так что это действительно работает.

Erid: Kra23ypVy
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ООО «РИА «ТРИО»


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Сегодня в 15:51, просмотров: 122, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid: Kra23StNL реклама на siapress.ru 
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