С этого года Ханты-Мансийский НПФ реализует стипендиальную программу «Инвестиции в будущее».

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Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд стал учредителем стипендии для студента Сургутского государственного университета по программе «Инвестиции в будущее».

С этого года Ханты-Мансийский НПФ совместно с Советом финансового рынка реализует стипендиальную программу «Инвестиции в будущее». Премия в размере 120 тысяч рублей учреждена с целью поощрения научно-исследовательской деятельности обучающихся в области развития российского финансового рынка.

«Программа была бы невозможна без учредителей стипендий, тех людей и организаций, которые по доброй воле и зову сердца, памятуя свои лучшие студенческие годы, передали 20 миллионов рублей для поддержки наиболее талантливых студентов нашей страны и дружественных государств», – рассказал Анатолий Гавриленко, председатель Совета финансового рынка, председатель Совета директоров Ассоциации «НП РТС».

Торжественная церемония вручения стипендиальных свидетельств прошла в Москве 26 сентября. Одним из победителей программы стал студент четвертого курса направления «экономическая безопасность» Института экономики и управления Сургутского госуниверситета Михаил Калиниченко. Учредителем стипендии для Михаила стал Ханты-Мансийский НПФ.

Претендентов ведущие эксперты страны отбирали из числа студентов, показавших высокие показатели в учебе и занимающихся научно-исследовательской работой в сфере финансов, математики, информационных технологий или финансовым просвещением граждан.

«Церемония вручения стипендиальных свидетельств проходила в «Москва-Сити». Мне приятно, что из большого количества достойных ребят выбрали меня. Отдельная благодарность Ханты-Мансийскому НПФ за возможность получать стипендию», – рассказал Михаил Калиниченко.

Ханты-Мансийский НПФ активно сотрудничает с университетами Югры и поддерживает талантливых студентов и научные проекты.

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