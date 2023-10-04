Сбер будет развивать в ХМАО технологии ИИ

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Сбербанк и департамент информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта.

Документ подписали управляющий Югорским отделением Сбербанка Александр Солоп и директор департамента – заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Павел Ципорин.

Для реализации соглашения стороны определили приоритетные направления совместной работы: проведение исследований, пилотирование моделей машинного обучения и других технологий ИИ в сферах здравоохранения, транспорта, строительства, защиты окружающей среды. Кроме того, планируется проводить мероприятия, конкурсы и хакатоны для популяризации применения ИИ и повышения цифровой грамотности югорчан.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сегодня в различных отраслях экономики, медицине, экологии, образовании, промышленности – большие возможности для применения искусственного интеллекта. Технологии, разработанные Сбером и его партнерами, используются уже во многих регионах России. В Югре также очень высокий потенциал для успешного внедрения ИИ. Мы уже проделали большую совместную работу с правительством региона, предваряющую сегодняшнее соглашение. В рамках дизайн-сессии был сформирован пакет предложений по запуску в регионе новых сервисов и цифровых решений, которые улучшат качество жизни югорчан».

Павел Ципорин, директор департамента – заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

«Югра является одним из лидеров цифровой трансформации в России. Результаты, которых уже удалось достичь, и особенно те, к которым мы стремимся в ближайшем будущем, в значительной степени зависят от эффективного внедрения технологий искусственного интеллекта в широком спектре отраслей экономики и социальной сферы автономного округа. Одним из наших партнеров в этом вопросе является Сбербанк, с которым нас связывает многолетнее сотрудничество и множество совместных проектов. Заключенное сегодня соглашение позволит структурировать и еще более активизировать наше сотрудничество на благо жителей Югры».

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