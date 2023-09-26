Почти половина корпоративных клиентов брокерской платформы Сбера – активные пользователи

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Сбер предоставил корпоративным клиентам возможность открывать брокерский счёт онлайн в интернет-банке СберБизнес. Это значительно упрощает для юридических лиц получение брокерских услуг, включая наиболее востребованные в этом сегменте операции по управлению корпоративной ликвидностью.

Почти половина корпоративных клиентов брокерской платформы Сбера, а их число уже измеряется тысячами, — активные пользователи, что подтверждает значительный интерес юридических лиц к рынку ценных бумаг.

Один из флагманских продуктов брокерской платформы — сделки РЕПО. Он позволяет компаниям оперативно привлекать и размещать денежные средства на сроки от одного дня до трёх месяцев.

Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка:

«Мы внимательно следим за изменениями на рынках, стремясь к тому, чтобы наши продукты и услуги всегда отвечали наиболее актуальным запросам клиентов. Обеспечив компаниям возможность открытия брокерского счета в режиме онлайн, мы сделали наши брокерские продукты и, в частности, сделки РЕПО, доступнее и удобнее для бизнеса. Брокерский счет, на наш взгляд, может стать для российского бизнеса максимально привычным повседневным инструментом для управления корпоративной ликвидностью».

Брокерский счёт в Сбере обеспечивает доступ к широкому кругу рыночных инструментов, включая акции, облигации и валютные операции. Открытие брокерского счёта онлайн в интернет-банке СберБизнес доступно для юридических лиц с простой организационной структурой (один единоличный исполнительный орган, один бенефициар). После открытия брокерского счета в рамках исполнения в том числе Указов Президента России от 28.02.2022 № 79, от 01.03.2022 № 81 (и других, изданных к ним в дополнение) клиенту – юридическому лицу для возможности совершения сделок по брокерскому счету необходимо предоставить в банк заверение о структуре владения и документы, подтверждающие, что такой клиент не находится под контролем лиц, связанных с государствами, совершающими недружественные действия в отношении РФ. Форму такого заверения можно получить у клиентского менеджера. Более подробную информацию можно получить у клиентского менеджера или оставив заявку на сайте Сбербанка.

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