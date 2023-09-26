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Этим летом жители Югры стали активнее пополнять свои накопления в Сбербанке. Так, с 1 июня по 1 сентября 2023 года портфель пассивов физлиц в Сбере на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры вырос на 6,7% - со 117 млрд рублей до 125 млрд рублей. Прошлым летом объем портфеля сохранялся в среднем на отметке 103 млрд рублей.

Доля валютных вкладов в общем объеме пассивов физлиц в 2023 году остается неизменной и составляет 6%. В начале 2022 года она была на уровне 13%.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«В течение лета Центробанк России повышал ключевую ставку дважды: в июле на 1 п.п. и в августе на 3,5 п.п. – до 12%. Сбер оперативно отреагировал на внешние изменения и вслед за ростом ключевой ставки повысил доходность по сберегательным продуктам, что простимулировало наших клиентов активнее пополнять свои накопления».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Мы ожидаем, что тенденция по инвестированию денежных средств в рублевые вклады в ближайшее время сохранится. С 25 сентября Сбер для всех клиентов повысил доходность по базовой линейке вкладов на наиболее популярных сроках – на 3,4 и 6 месяцев. Ставка увеличилась на 0,3 процентных пункта. Кроме этого, дополнительные преимущества получили зарплатные клиенты Сбера и владельцы пакетов услуг «Премьер», «СберПервый» и «Private Banking».

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