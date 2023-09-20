Новоселы предпочитают строящееся жилье

В Югре растет доля ипотечных кредитов на новостройки. В июне в Сбербанке она составила 23%, в июле – 27%, а в августе на первичный рынок жилья приходилось уже 38% выданных кредитов.

В целом август стал рекордным месяцем в 2023 году по объему выданной ипотеки. В последний летний месяц заемщики оформили в отделении Сбербанка ипотеку на 9 млрд рублей — это на 40% больше, чем в июле 2023 года.

Всего за июнь-август 2023 года Сбербанк в Югре выдал 22,3 млрд рублей ипотечных кредитов, что в 2,5 раза больше, чем было выдано летом прошлого года. Объем выданной ипотеки по «Господдержке» вырос в 2 раза до 5,6 млрд рублей, по «Семейной ипотеке» — в 5 раз до 6,4 млрд рублей, объем выдач по программе «Ипотека для IT» увеличился в 10 раз до 173 млн рублей.

Марат Мансуров, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«После повышения Банком России ключевой ставки на 3,5 п.п. Сбер в течение недели сохранял ставки по всем ипотечным программам: клиенты, подавшие заявки до 22 августа, смогли оформить жилищный кредит на прежних условиях. При этом ставки по программам льготной ипотеки в Сбере остались неизменными – поэтому в августе мы наблюдали настоящий бум ипотечного кредитования и смещение спроса с готового жилья на строящееся».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Преимущество первичного жилья в том, что будущие новоселы могут выбрать квартиру или дом с учетом своих предпочтений – закрытый двор, малоэтажная застройка, развитая инфраструктура и прочее. По статистике, большинство югорчан приобретают в новостройке одну- или двухкомнатную квартиры, как правило, новоселами становятся семьи с одним или двумя детьми. Эти клиенты в основном оформляют «Семейную ипотеку». Кроме того, сейчас развивается направление индивидуального жилищного строительства (ИЖС), в рамках которого семья может жить в собственном доме по цене квартиры. В Сбере можно оформить ипотеку по льготной ставке на строительство дома без привлечения подрядчика».

erid:Kra23ejPq

Реклама.ООО "РА"ТРИО"

ИНН 7607016082