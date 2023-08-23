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​Ханты-Мансийский НПФ выплатил за полугодие 1,5 миллиарда рублей

Таковы финансовые итоги шести месяцев 2023 года

​Ханты-Мансийский НПФ выплатил за полугодие 1,5 миллиарда рублей
Фото: ​Ханты-Мансийский НПФ

Ханты-Мансийский НПФ выплатил за полугодие 1,5 миллиарда рублей: таковы финансовые итоги шести месяцев 2023 года.

Выплаты по договорам об обязательном пенсионном страховании – 248,4 млн рублей, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения – 1,3 млрд рублей. Ханты-Мансийский НПФ выплачивает пенсии с 1996 года, поэтому является одним из старейших фондов России по показателю «Опыт пенсионных выплат». По количеству получателей пенсии занимает второе место среди крупнейших негосударственных пенсионных фондов (по данным ЦБ РФ) – 175 тыс. человек.


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