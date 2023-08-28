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​Цена навсегда: «Ростелеком» в Югре заморозил стоимость тарифов для новых абонентов

Компания «Ростелеком» в Югре разработала новую тарифную линейку «Навсегда»

​Цена навсегда: «Ростелеком» в Югре заморозил стоимость тарифов для новых абонентов
Фото: Ростелеком

Компания «Ростелеком» в Югре разработала новую тарифную линейку «Навсегда». У клиентов есть возможность подключить пакеты услуг с домашним интернетом, интерактивным телевидением и онлайн-кинотеатром Wink, а также мобильной связью. При этом абоненты получают гарантию сохранения размера абонентской платы на весь период пользования выбранным тарифом.

Евгения Варняга, заместитель директора Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «Компания "Ростелеком", по данным TelecomDaily, входит в топ-3 конвергентных операторов России. В Югре каждый седьмой наш новый клиент добавляет к домашнему интернету услуги мобильной связи, а каждый пятый из них – оформляет сим-карты всей семье. Одновременно несколько цифровых продуктов "Ростелекома" чаще всего подключают сургутяне. Мы продолжаем обновлять пакетные предложения в ответ на запросы абонентов. Новые тарифы "Навсегда" состоят сразу из несколько популярных услуг. Это уникальное предложение, которого нет ни у одного интернет-провайдера России».

Фиксированная цена действует на тарифы «Технологии развлечения. Навсегда», «Технологии выгоды. Навсегда» и «Технологии выгоды+. Навсегда». Подключиться можно до 30 сентября 2023 года. Подробности о линейке тарифов «Навсегда» по ссылке: https://hanty.rt.ru/fix-combo


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28 августа в 10:08, просмотров: 2732, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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