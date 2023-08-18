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​Сбер встроил GigaChat в ассистента Салют на умных колонках SberBoom

На умных устройствах с ассистентом Салют появилась возможность пользоваться сервисом Сбера GigaChat

​Сбер встроил GigaChat в ассистента Салют на умных колонках SberBoom
Фото: Сбер

На умных устройствах с ассистентом Салют появилась возможность пользоваться сервисом Сбера GigaChat. Первыми оценить возможности сервиса смогут владельцы умных колонок SberBoom и SberBoom Mini. Для запуска диалога достаточно произнести «Салют, включи GigaChat» — и можно начинать создавать запросы. В ближайшее время GigaChat появится и на всей линейке наших умных устройств с виртуальным ассистентом Салют.

На умных колонках пользователь может сгенерировать текст по заданным параметрам, озвучив запрос ассистенту, и получить голосовой ответ. Можно, например, попросить сочинить сказку, предложить варианты подарка, обсудить идею, придумать поздравление, новый рецепт, шутку или название, составить пошаговую инструкцию или план тренировок. GigaChat умеет держать контекст диалога, поэтому в запросе есть возможность добавлять больше деталей или поменять стиль, жанр и объём ответа.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«Как мы и обещали, виртуальный ассистент Салют — один из первых продуктов, который получил возможности GigaChat. Нашим сервисом уже смогли воспользоваться десятки тысяч человек, сгенерировав более полумиллиона запросов. С сегодняшнего дня испытать GigaChat в решении бесконечного числа творческих и прикладных задач смогут и владельцы наших умных колонок. Важно, что команда продолжает улучшать возможности умной нейросети, уделяя особое внимание вопросам этики и безопасности модели».

Специально для тех, кто хочет испытать возможности GigaChat в ассистенте Салют на умных колонках, компания-партнер SberDevices запустила ограниченное предложение — с 17 по 19 августа 2023 г. в официальном интернет-магазине компании можно приобрести колонку SberBoom Mini со скидкой в 1000 руб. и получить умную лампу Sber в подарок*.

Узнать больше о возможностях GigaChat и посмотреть примеры удачных запросов можно в базе знаний о сервисе.

Напомним, что Сбер первым из российских техногигантов вступил в соревнование мировых лидеров в области AI и выпустил в апреле этого года собственный сервис GigaChat в режиме тестирования среди ограниченного круга пользователей. Архитектура GigaChat основана на нейросетевом ансамбле NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), включающем несколько нейросетевых моделей и обученном при помощи методов supervised fine-tuning, reinforcement learning with human feedback. Сервис Сбера может решать множество интеллектуальных задач: поддерживать беседу, писать тексты, отвечать на вопросы. А включение в ансамбль модели Kandinsky даёт GigaChat навык создания изображений.

В разработке и обучении модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлечённых для передачи GigaChat различных предметных знаний.

* Предложение действует при применении промокода GIGABOOM и наличии не более двух колонок SberBoom Mini в заказе.


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