Портфель рублевых пассивов жителей Югры в Сбере превысил 124 млрд рублей

Портфель рублевых пассивов жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в Сбере превысил 124 млрд рублей, увеличившись с начала года на 13%. Доля сбережений в валюте в общем объёме привлеченных средств физических лиц остается неизменной и составляет 9%.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Наиболее востребованными инструментами сбережения у наших клиентов остаются краткосрочные и среднесрочные вклады в рублях. Доля таких вкладов в портфеле Уральского банка Сбербанка составляет 60%. При этом более половины клиентов открывают вклады дистанционно через мобильное приложение СберБанк Онлайн».

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Среди клиентов Сбера в Ханты-Мансийском автономном округе популярны не только классические вклады, но и накопительные счета, которые дают возможность оперативно управлять деньгами и сохранять высокую доходность».

В связи с повышением ключевой ставки Банка России Сбер увеличил доходность по рублёвым вкладам. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых. Она доступна клиентам, которые открывают вклады линейки «Лучший %» на три года и увеличивают баланс срочных рублёвых вкладов, в том числе за счёт перевода средств с валютных вкладов.

Также выросла доходность СберВкладов и линеек «Управляй» и достигла 11,26% годовых по вкладу «СберВклад Прайм Лидер» (при открытии на 2 месяца на сумму от 100 тыс. рублей) и 8,31% годовых по вкладу «Лидер Управляй+» (при открытии вклада на сумму от 10 млн рублей сроком на 3 месяца).

Ознакомиться с новыми условиями вкладов Сбера можно на сайте банка в разделе «Вклады и счета». Повышенные ставки начали действовать с 17 августа.