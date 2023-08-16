Первым покупателем квадратных метров недвижимости под коммерческое помещение стала жительница Нижневартовска

Первым покупателем квадратных метров недвижимости под коммерческое помещение стала жительница города Нижневартовска. Площадь нежилого помещения составляет 16 кв.м., срок ипотеки рассчитан на 15 лет.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка: «Запустить свое дело стало еще проще. Например, открыть маникюрный салон или кабинет для занятий репетитора. Благодаря программе Сбербанка приобрести в ипотеку нежилое помещение на вторичном рынке или строящуюся коммерческую недвижимость теперь может любой югорчанин. Раньше такая возможность была только у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей».

Программа «Коммерческая ипотека» стартовала в апреле 2023 года. Оформить ипотеку на коммерческую недвижимость могут заемщики в возрасте от 21 года до 75 лет на помещение как на вторичном рынке, так и на первичном. Кроме того, приобрести нежилое помещение под коммерческие нужды можно, вступив в долевое строительство. Кредит доступен и для самозанятых. Для получения ипотеки клиенту, который получает заработную плату на карту Сбера, не нужны никакие справки, остальным необходимо подтвердить доход. Обеспечением по ипотеке выступает купленная коммерческая недвижимость, другие залоги и поручительства программой не предусмотрены. Ставка по такой ипотеке на «Домклик» составит от 12,9% годовых. Минимальный первоначальный взнос — от 30%. Кредит можно оформить на срок от одного года до 25 лет. Размер кредита может варьироваться от 500 тыс. руб. до 100 млн руб.