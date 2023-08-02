ESG-рэнкинг российских компаний возглавляет Сбербанк

Рейтинговое агентство RAEX-Europe обновило ESG-рэнкинг российских компаний. Теперь список возглавляет Сбербанк, который после переоценки получил ESG-рейтинг уровня АА. Банк стал лидером c самой высокой оценкой уровня развития ESG-практик из 160 компаний, принявших участие в рэнкинге.

ESG-рэнкинг составляется RAEX с 2018 года. Методология ESG-рейтинга предполагает выставление общей сводной оценки, а также оценок по каждому из трех основных факторов ESG (Экологический, Социальный и Управленческий). Каждый фактор разделен на субфакторы и индикаторы. Всего 210 индикаторов, из которых общих порядка 150, использование остальных зависит от отрасли.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESGСбербанка:

«Сбер активно работает над развитием ESG-повестки как внутри банка, так и вовне. Мы рады, что наши усилия в области устойчивого развития и ESG, находят свое отражение и у рейтинговых агентств. В RAEX по достоинству оценили нашу работу, присвоив банку максимально возможный ESG-рейтинг. Особо был отмечен системный подход Сбера к работе с ключевыми ESG-факторами и большой прогресс компании в области ответственного финансирования и социальных инвестиций. Также Сбер является лидером по блоку социальных показателей, получив высокие баллы по таким разделам как трудовые практики, взаимодействие с внешними сообществами и другими. Наивысшим баллом отмечены практики банка в области кибербезопасности, деловой этики и риск-менеджмента».

Ранее рейтинговое агентство АКРА присвоило Сберу рейтинг ESG-B уровня

ESG-2, что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления и является максимально возможным рейтингом, присвоенным АКРА российским компаниям.