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Сбер первым на рынке заключил сделку предоплаты в индийской рупии

Продукт позволяет корпоративным клиентам получать в качестве предоплаты по форварду индийскую рупию

Сбер первым на рынке заключил сделку предоплаты в индийской рупии
Фото: Сбер

Сбер заключил первую на рынке сделку предоплаченного поставочного валютного форварда в индийской рупии. Продукт позволяет корпоративным клиентам получать в качестве предоплаты по форварду индийскую рупию и одновременно фиксировать курс её покупки в будущем. Таким образом компании могут гибко управлять кассовыми разрывами и стабилизировать денежные потоки. Предоплата может составлять до 90% от номинала сделки, оставшуюся сумму компания получает после расчетов по сделке.

Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:

«Индия стала одним из ключевых направлений развития бизнеса для наших клиентов, поэтому мы решили включить рупию в ряд продуктов банка, в том числе в валютный форвард с предоплатой. Это удобный инструмент для компаний, которые хотят получить авансирование в рупии, например для оплаты по контракту, и одновременно зафиксировать курс покупки рублей, необходимых для уплаты банку в дату расчётов по сделке. Предоплаченный валютный форвард в рупиях помогает прогнозировать финансовые потоки наших клиентов и, как следствие, улучшать благосостояние компании».

Первым клиентом, который воспользовался предоплаченным форвардом в индийской рупии, стала компания ООО «АБ-МАРКЕТ», которая специализируется на производстве ингредиентов для пищевой промышленности.

Лариса Горчакова, финансовый директор ООО «АБ-МАРКЕТ»:

«Мы получили рупии в качестве аванса по валютному форварду с предоплатой от Сбербанка, которыми расплатились с поставщиками в Индии. При этом мы не переживали из-за волатильности на рынке валют — в рамках сделки банк сразу зафиксировал сумму в рублях, которую мы должны ему вернуть через месяц. Сделка позволила нам оперативно получить аванс для закупки продукции и спланировать финансовые потоки компании. Считаем, инструмент может стать популярным среди тех, кто ведёт внешнеэкономическую деятельность с Индией».

Валютный форвард с предоплатой совмещает преимущества валютного форварда с возможностью пополнения оборотных средств. В день заключения сделки можно получить до 90% её номинала на счёт и произвести оплату поставщику. Остаток выплачивается в дату расчётов по сделке. Курс сделки фиксируется заранее, деньги на счёте потребуются только в дату расчётов. Термин «валютный форвард с предоплатой» соответствует термину «сделка поставочный валютный форвард с асинхронными датами платежей», который используется в юридической документации, подписываемой клиентом. Чтобы узнать больше, можно оставить заявку на сайте Сбербанка.


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