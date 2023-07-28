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​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2»

В филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» продолжается ремонт оборудования, зданий и сооружений

​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2»
Фото: А.Курочкин

В филиале «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» продолжается ремонт оборудования, зданий и сооружений. В ходе среднего ремонта энергоблока №3 выполнена дефектовка оборудования, на 70% завершены работы по контролю металла.

В июле отремонтирована футеровка дымовой трубы №1. Подобная работа проводится не чаще чем 1 раз в 5-8 лет. Все выявленные по итогам обследования замечания были устранены. Важно отметить, что ремонт трубы выполняли одновременно с остановом трех энергоблоков.

Кроме того,выполнены работы связанные с ремонтом береговой насосной станции. Заменены 3 секционных затвора, которые позволяют безопасно и своевременно ремонтировать пожарные насосы в случае необходимости.

В июле на Сургутской ГРЭС-2 продолжили работу по замене остекления в главном корпусе. В этом году на станции запланировано к замене порядка 2 тысяч квадратных метров остекления.


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