АО «Транснефть – Сибирь» подвело итоги реализации мероприятий в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности за 6 месяцев 2023 года. Всего на обеспечение безопасных условий работы сотрудников предприятие направило 493 млн рублей.

С целью обеспечения готовности к действиям по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и отработки персоналом практических навыков реагирования в первом полугодии проведено 29 учебно-тренировочных занятий. В том числе, в марте компания приняла участие во всероссийском командно-штабном учении по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций совместно с МЧС России. В учениях было задействовано почти 1,3 тыс. работников, использовалось 316 единиц специальной техники. Предприятие подтвердило высокую компетентность сотрудников, их способность оперативно реагировать и слаженно взаимодействовать с надзорными структурами и органами местного самоуправления.

Проведена подготовка объектов к безопасной эксплуатации в период весенне-летнего пожароопасного сезона. В том числе, проверены источники противопожарного водоснабжения, первичные средства тушения. Вокруг нефтеперекачивающих станций и объектов линейной части магистральных нефтепроводов обустроены минерализованные полосы. В целях оперативного реагирования выполняется патрулирование линейной части МН мобильными группами службы безопасности предприятия.

В отчетный период 360 млн рублей направлено на обеспечение подразделений специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. В образовательных организациях в первом полугодии прошли обучение по вопросам охраны труда 345 работников. В рамках лечебно-профилактических мероприятий проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Свыше 3 тыс. человек прошли профилактическую вакцинацию против клещевого энцефалита. Приобретено 1,2 тыс. комплектов медицинских аптечек.

Организация безопасных условий труда, сохранность здоровья и жизни на производстве, рациональное природопользование и охрана окружающей среды, бережное отношение к энергетическим ресурсам и их эффективное применение – эти принципы лежат в основе производственной деятельности акционерного общества «Транснефть – Сибирь». Их безусловное исполнение всеми сотрудниками предприятия является залогом безопасной и надёжной транспортировки нефти.