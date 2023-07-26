Компания «Ростелеком» будет внедрять отечественный программно-аппаратный комплекс «Кедр»

Компания «Ростелеком» совместно с партнерами ООО «Илимский ЛТУС» и АО «Спутниковая система «Гонец» будут внедрять отечественный программно-аппаратный комплекс «Кедр» для цифровизации объектов лесной, нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности в районах Югры без мобильной и наземной связи. Решение позволяет следить за состоянием инфраструктуры и оборудования, перемещением техники, уровнем топлива в баках, а затем передавать сведения специалистам компании-заказчика по защищенным спутниковым каналам связи.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»:«В Югре есть территории, где отсутствует мобильная и наземная связь. Сотрудники не могут оперативно отправлять руководству, находящемуся за сотни километров, важную для производства и бизнеса информацию. Это повышает риск нецелевого использования техники и горюче-смазочных материалов, что может привести к финансовым потерям компании. "Ростелеком" предлагает комплексное решение, которое позволит избежать этих проблем. Руководство объекта сможет получать данные в режиме 24/7 с производственной площадки по каналам отечественной спутниковой системы "Гонец" и полностью контролировать рабочий процесс».

Программно-аппаратный комплекс «Кедр» – полностью российское решение. Оборудование способно работать в густом лесу и суровых климатических условиях от -50 °С до +50 °С. Стандартный абонентский набор включает мобильный терминал, спутниковую антенну и транспортный промышленный компьютер, защищенный от ударов, вибрации и влаги. По требованию заказчика функционалцифрового решения может быть расширен. За счет использования спутниковых каналов возможно его быстрое масштабирование на обширные территории, включая самые удаленные районы.

При необходимости на производственном объекте можно оперативно создать чат «водитель-диспетчер» или установить тревожную кнопку. Она сообщит о нештатной ситуации или аварии, что поможет быстро принять меры для устранения проблемы. При этом, в отличие от аналогичных зарубежных решений, вся собранная информация не покидает пределы России, что гарантирует стабильность передачи данных заказчику и их конфиденциальность.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Мы в "Ростелекоме" хорошо понимаем потребности современного бизнеса и делаем все, чтобы внедрение комплексных технологических решений принесло положительный синергетический эффект заказчику. Речь идет не только о полной цифровизации производственных мощностей, но и экономической выгоде – снижении затрат и росте доходов предприятий, что невозможно без регулярного информационного обмена с конечными объектами производственных процессов».

Внедрение программно-аппаратного комплекса «Кедр» позволит предприятиям нефтедобывающей и перерабатывающей промышленности Югры снизить эксплуатационные расходы, предотвратить нецелевое использование топлива и хищение ресурсов, также повысить надежность техники и срок её службы. Помимо экономических выгод цифровая платформа полностью заменит импортные решения и гарантирует бесперебойный бизнес-процесс без рисков отключения от каналов зарубежных операторов спутниковой связи.