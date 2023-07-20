В Сбербанке отмечают ежемесячный прирост средств физических лиц

Портфель рублёвых пассивов населения в Сбере превысил 20 трлн рублей. В банке отмечают ежемесячный прирост средств физических лиц с начала 2023 года. В июне прирост ускорился до 3,8%, в июле высокий темп роста сохраняется.

Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Наши клиенты предпочитают сберегать в российских рублях — мы фиксируем рост накоплений, и прогнозируем, что он будет продолжаться до конца года. У нас сбалансированные депозитные продукты с хорошими условиями — клиенты это видят и ценят. В этом году мы начали ежемесячно начислять проценты по СберВкладу, а вклад "Лучший %" стал удобным инструментом для тех, кто хочет перевести свои сбережения из недружественных валют в рубли или из другого банка в Сбер. До конца года мы планируем еще ряд важных улучшений условий, о которых сообщим уже совсем скоро».

В валютных вкладах китайский юань и дирхам ОАЭ продолжают заменять доллар США и евро. Доля валютных вкладов в общем объёме средств физлиц в Сбере сегодня составляет 8%.