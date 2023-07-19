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Банки продолжат выдавать льготные ипотеки, но, скорее всего, недолго

Почему стоит одобрить ипотеку уже в ближайшее время — рассказал эксперт

Банки продолжат выдавать льготные ипотеки, но, скорее всего, недолго
Фото: freepik

Институт развития ДОМ.РФ распределил между банками оставшиеся деньги на поддержку ипотечных льготных программам.

Напомним, что разницу между рыночными и льготными ставками «доплачивает» государство. Так, по программе Господдержка-2020 можно взять кредит со ставкой до 8%, по семейной ипотеке — до 6%, а ипотеку для ИТ-специалистов — до 5%. Чтобы обеспечить такие ставки, из бюджета выделяются средства, и власти рассчитывают, на субсидирование скольких кредитов должно хватить этих денег. ДОМ.РФ, как оператор, распределяет эти средства среди банков — ставит лимиты.

Сейчас, как отмечают в ДОМ.РФ, наблюдается повышенный спрос на льготные ипотеки, особенно на семейную программу. Многие банки перевыполнили ежемесячные планы по выдаче таких кредитов. Подобное наблюдалось в ноябре 2022-го, тогда некоторые банки приостанавливали выдачу льготных займов. Потом лимиты перераспределили, а программу продлили за счёт выделения дополнительных госбюджетов.

«Судя по данным ДОМ.РФ, в начале июня 2023 года банки уже выдали 75—86% запланированных государством денег по льготным программам. И дело не только в высоком спросе, но и в ценах на жилье: сейчас россиянам приходится брать в кредит больше, чем рассчитывали чиновники», — комментирует руководитель ипотечного отдела компании «Этажи» в Сургуте Лилия Петухова. Размер среднего займа по госпрограммам достиг 4,6 млн рублей вместо планируемой суммы в 3,9 млн.

«Ситуацию может решить дополнительное финансирование со стороны государства. Но скорее всего, после завершения бюджетов льготные программы могут трансформироваться в другие продукты, узконаправленные. Например, для семей с детьми или для узких специалистов. Пока банки выдают ипотеку в прежнем режиме, и если у вас есть планы на ипотеку — стоит поторопиться», — резюмировала эксперт.

Разобраться со всеми нюансами жилищного кредитования, получить одобрение кредита и специальные условия по ставке помогут* специалисты компании «Этажи». Подробности можно узнать по телефону +7 (3462) 76-93-14

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